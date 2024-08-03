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Şehzade Mustafa'mız Mehmet Günsür, Sezonun İddialı Dizisiyle Ekrana Dönüyor!

Şehzade Mustafa'mız Mehmet Günsür, Sezonun İddialı Dizisiyle Ekrana Dönüyor!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 16:02

Türk televizyonlarında son olarak efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'la izlediğimiz Mehmet Günsür, yeni sezonda iddialı bir dizinin başrolü oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Son olarak 2012-2014 yıllarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa olarak izlediğimiz Mehmet Günsür bu tarihlerin ardından Türk televizyonlarında görünmedi.

Son olarak 2012-2014 yıllarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa olarak izlediğimiz Mehmet Günsür bu tarihlerin ardından Türk televizyonlarında görünmedi.

Şimdilerde İtalya'da yaşayan Mehmet Günsür yalnızca sinema ve dijital işler için Türkiye'ye dönerken sonunda beklenen an geldi.

Şimdilerde İtalya'da yaşayan Mehmet Günsür yalnızca sinema ve dijital işler için Türkiye'ye dönerken sonunda beklenen an geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mehmet Günsür 12 yıl sonra Türk televizyonlarına geri dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mehmet Günsür 12 yıl sonra Türk televizyonlarına geri dönüyor.

Kanal D'nin çok ses getirecek dizisi "Annem Ankara"yla anlaşan Mehmet Günsür, yeni sezonda Bergüzar Korel'le partner olacak.

Kanal D'nin çok ses getirecek dizisi "Annem Ankara"yla anlaşan Mehmet Günsür, yeni sezonda Bergüzar Korel'le partner olacak.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanacak olan Annem Ankara'da Mehmet Günsür, Hasan karakterine hayat verecek.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanacak olan Annem Ankara'da Mehmet Günsür, Hasan karakterine hayat verecek.

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