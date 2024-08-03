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Çıldırtan Olay: MasterChef Elemesinde Arka Arkaya "Çift Tadım" Yapıldı!

Çıldırtan Olay: MasterChef Elemesinde Arka Arkaya "Çift Tadım" Yapıldı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 10:47

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar 19. olarak ana kadroya girmek için yarışırken, tabaklamanın yapıldığı son dakikalarda iki kez çift tadım şoku yaşandı.

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MasterChef Türkiye'de ana kadro için seçmeler tüm hızıyla devam ederken son bölümde 19. yarışmacı için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

MasterChef Türkiye'de ana kadro için seçmeler tüm hızıyla devam ederken son bölümde 19. yarışmacı için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Kerem, Nevzat ve Mehmet Akif'in son üçe kaldığı gecede Kerem 19. yarışmacı olurken, gergin gecede şaşırtan anlar yaşandı.

Kerem, Nevzat ve Mehmet Akif'in son üçe kaldığı gecede Kerem 19. yarışmacı olurken, gergin gecede şaşırtan anlar yaşandı.

MasterChef ikinci turunda sürenin bitmesine dakikalar kala iki yarışmacı çift tadım yaptı.

MasterChef ikinci turunda sürenin bitmesine dakikalar kala iki yarışmacı çift tadım yaptı.

İlk çift tadımı yoğurdunu çırpan Kerem yaparken, daha 1 dakika olmadan ikinci bir çift tadım uyarısı geldi.

İlk çift tadımı yoğurdunu çırpan Kerem yaparken, daha 1 dakika olmadan ikinci bir çift tadım uyarısı geldi.

İkinci çift tadımı ise Kerem'in uyarılmasının hemen ardından Sevim yine yoğurt çırparken yaptı.

İkinci çift tadımı ise Kerem'in uyarılmasının hemen ardından Sevim yine yoğurt çırparken yaptı.
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İşte o anlar:

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