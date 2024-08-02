MasterChef'te Ana Kadroya Giren 19. Yarışmacı Belli Oldu
MasterChef'te Ana Kadroya Giren 19. Yarışmacı Belli Oldu
MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmelerinde artık sona yaklaşırken son bölümde 19. yarışmacı belirlendi. Kerem ve Mehmet Akif'ten ana kadroya giren kim oldu?
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MasterChef Türkiye'de 4. ve son grup için ana kadro seçmeleri tam gaz devam ediyor.
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Geçtiğimiz bölümde Kaan 18. yarışmacı olarak MasterChef ana kadrosuna girerken son bölümde 19. yarışmacı olmak isteyen isimler kolları sıvadı.
5 yarışmacı 2. tur için seçilirken, son 2'ye kalan isimler Kerem ve Mehmet Akif oldu.
En iyi Şıhıl Mahşi yapanın ana kadroya gireceği gecede Mehmet Akif ve Kerem arasında jüri bir karar verdi.
MasterChef Türkiye'nin 19. yarışmacısı Kerem oldu.
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