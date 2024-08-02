Diziye Sonradan Dahil Olmuştu: Ahsen Eroğlu'ndan Deha Setinde Fotoğraf Geldi!
Diziye Sonradan Dahil Olmuştu: Ahsen Eroğlu'ndan Deha Setinde Fotoğraf Geldi!
Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Deha dizisi Devrim Özkan'ın son anda kadrodan çıkarılıp yerine Ahsen Eroğlu'nun getirilmesiyle hepimizi şoke ederken, yeni başrol Eroğlu'ndan sette ilk fotoğraf geldi.
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Aras Bulut İynemli'yi Çukur'un ardından televizyona geri döndüren Deha dizisi duyurulduğu andan itibaren büyük heyecan yaratmıştı.
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Devran Karan karakteriyle setlere dönen İynemli'nin dönüşü enfes olurken Deha daha başlamadan sansasyonlar başlamıştı.
Başrol kadın oyuncu için Devrim Özkan'la anlaşan yapım şirketi çekimlere az bir zaman kala başrolü Özkan'dan alıp Ahsen Eroğlu'na vermiş ve bu büyük şaşkınlık yaratmıştı.
Deha'nın yeni başrol kadın oyuncusu Ahsen Eroğlu olurken, sete çıkan diziden ilk fotoğrafı paylaştı.
İşte Ahsen Eroğlu'nun Deha setinden paylaşımı:
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