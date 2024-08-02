Görüş Bildir
Haberler
TV
Yunan Yarışmacıdan Hoşlanıyordu: Survivor Nefise Aşk Yaşadığını Duyurdu!

Yunan Yarışmacıdan Hoşlanıyordu: Survivor Nefise Aşk Yaşadığını Duyurdu!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 18:41

Survivor şampiyonlarından Nefise, yarışma boyunca Yunan yarışmacı Fanis'e duyduğu aşkla gündem olurken, şimdilerde biriyle ilişkiye başladığını duyurdu. Peki kim bu gizemli adam?

KAYNAK: Magazin Burada

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Survivor şampiyonlarından Nefise Karatay, All Star boyunca Yunan yarışmacı Fanis'le ilgilendiğini sık sık dile getirmişti.

Survivor şampiyonlarından Nefise Karatay, All Star boyunca Yunan yarışmacı Fanis'le ilgilendiğini sık sık dile getirmişti.

Fanis hakkında yarışmanın ardından da konuşan Nefise bu konuda epey ısrarcı olurken, Magazin Burada kameralarına yaptığı açıklamayla hepimizi ters köşe etti.

Fanis hakkında yarışmanın ardından da konuşan Nefise bu konuda epey ısrarcı olurken, Magazin Burada kameralarına yaptığı açıklamayla hepimizi ters köşe etti.

Hayatında biri olduğunu belirten Nefise bu kişiyle Survivor'dan önce de tanıştığını belirtirken, ilişkinin ciddi olduğunun altını çizdi.

Hayatında biri olduğunu belirten Nefise bu kişiyle Survivor'dan önce de tanıştığını belirtirken, ilişkinin ciddi olduğunun altını çizdi.

"Belki de seneye ciddi bir şey olabilir. Daha önceden tanışmış olduğum bir isim zaten. İlerleyen zamanlarda zaten açıklarım."

"Belki de seneye ciddi bir şey olabilir. Daha önceden tanışmış olduğum bir isim zaten. İlerleyen zamanlarda zaten açıklarım."

İşte Nefise'nin o açıklaması:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın