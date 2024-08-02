Yunan Yarışmacıdan Hoşlanıyordu: Survivor Nefise Aşk Yaşadığını Duyurdu!
Yunan Yarışmacıdan Hoşlanıyordu: Survivor Nefise Aşk Yaşadığını Duyurdu!
Survivor şampiyonlarından Nefise, yarışma boyunca Yunan yarışmacı Fanis'e duyduğu aşkla gündem olurken, şimdilerde biriyle ilişkiye başladığını duyurdu. Peki kim bu gizemli adam?
KAYNAK: Magazin Burada
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Survivor şampiyonlarından Nefise Karatay, All Star boyunca Yunan yarışmacı Fanis'le ilgilendiğini sık sık dile getirmişti.
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Fanis hakkında yarışmanın ardından da konuşan Nefise bu konuda epey ısrarcı olurken, Magazin Burada kameralarına yaptığı açıklamayla hepimizi ters köşe etti.
Hayatında biri olduğunu belirten Nefise bu kişiyle Survivor'dan önce de tanıştığını belirtirken, ilişkinin ciddi olduğunun altını çizdi.
"Belki de seneye ciddi bir şey olabilir. Daha önceden tanışmış olduğum bir isim zaten. İlerleyen zamanlarda zaten açıklarım."
İşte Nefise'nin o açıklaması:
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