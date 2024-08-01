Şerbo Fanlarını Böyle Alalım: Dizinin Kadrosuna Dahil Olan İki İsim Belli Oldu!
Şerbo Fanlarını Böyle Alalım: Dizinin Kadrosuna Dahil Olan İki İsim Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Sezon finaliyle hepimizi dumura uğratan Kızılcık Şerbeti'yle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Dizinin kadrosuna dahil olan iki isim belli olurken, ekibin sete çıkacağı tarih de netleşti!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezon finaliyle dumura uğradığımız Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon hazırlıkları başladı.
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Yeni sezonda neler yaşanacağını merak ettiğimiz dizinin kadrosuna iki yeni isim daha dahil oldu.
Finalde Giray'ın gizemli bir kadınla konuştuğunu görmüş ve adeta çılgına dönmüştük.
Görkem'in babasının yeni eşini canlandıracak ve Hacı Asude karakterini oynayacak oyuncu da Servet Pandur oldu.
Birsen Altunkaya'nın haberine göre oyuncu aynı zamanda Nursema'nın yeni partnerinin annesi olacak.
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