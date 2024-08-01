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Ana Kadroya Son 2: MasterChef'in 18. Yarışmacısı Kim Oldu?

Ana Kadroya Son 2: MasterChef'in 18. Yarışmacısı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 00:41

MasterChef 2024'ün ana kadrosu sonunda netleşiyor! 20 kişilik dev kadroda sona geliniyor. MasterChef Türkiye'nin 18. yarışmacısı kim oldu?

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MasterChef 2024'ün ana kadrosu sonunda netleşiyor. 20 kişilik dev kadronun netleşmesi için bu hafta son!

MasterChef 2024'ün ana kadrosu sonunda netleşiyor. 20 kişilik dev kadronun netleşmesi için bu hafta son!

Daha önce ilk 3 grupla Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Ezgi, Nigar, Beyza ve Emre kadroya girmişti.

Daha önce ilk 3 grupla Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Ezgi, Nigar, Beyza ve Emre kadroya girmişti.

Bugünkü mücadelenin ardından yarışmanın 18. ismi de belli oldu. Ana kadronun yeni yarışmacısı Kaan oldu!

Bugünkü mücadelenin ardından yarışmanın 18. ismi de belli oldu. Ana kadronun yeni yarışmacısı Kaan oldu!

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