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Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da Sinir Krizi Geçirdiği Anları Anlattı

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da Sinir Krizi Geçirdiği Anları Anlattı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 23:07

Survivor All Star'da Nagihan ve Nefise'yle yaşadığı tartışmalar sonucu sinir krizi geçiren Aleyna Kalaycıoğlu, o anları Bize Kaldı programında anlattı.

KAYNAK: Bize Kaldı/ YouTube

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Survivor All Star'ın en konuşulan yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu Bize Kaldı YouTube kanalına konuk oldu.

Survivor All Star'ın en konuşulan yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu Bize Kaldı YouTube kanalına konuk oldu.

Survivor'da onlarca olayın başrolü olan Aleyna özellikle sinir krizi geçirdiği anlarla gündem olurken o anlar hakkında aylar sonra konuştu.

Survivor'da onlarca olayın başrolü olan Aleyna özellikle sinir krizi geçirdiği anlarla gündem olurken o anlar hakkında aylar sonra konuştu.

Hatırlarsanız Aleyna yarışma esnasında sinir krizi geçirmiş ve Nefise ve Nagihan bu durumun arkasından epey eleştiri yapmıştı.

Hatırlarsanız Aleyna yarışma esnasında sinir krizi geçirmiş ve Nefise ve Nagihan bu durumun arkasından epey eleştiri yapmıştı.

Sinir krizi geçirdiği anların Survivor'da en unutamadığı anlar olduğunun altını çizen Aleyna, elendikten sonra o anların fragmanını izlediğini belirtti.

Sinir krizi geçirdiği anların Survivor'da en unutamadığı anlar olduğunun altını çizen Aleyna, elendikten sonra o anların fragmanını izlediğini belirtti.

İşte o anlar:

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