Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da Sinir Krizi Geçirdiği Anları Anlattı
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da Sinir Krizi Geçirdiği Anları Anlattı
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Survivor All Star'ın en konuşulan yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu Bize Kaldı YouTube kanalına konuk oldu.
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Survivor'da onlarca olayın başrolü olan Aleyna özellikle sinir krizi geçirdiği anlarla gündem olurken o anlar hakkında aylar sonra konuştu.
Hatırlarsanız Aleyna yarışma esnasında sinir krizi geçirmiş ve Nefise ve Nagihan bu durumun arkasından epey eleştiri yapmıştı.
Sinir krizi geçirdiği anların Survivor'da en unutamadığı anlar olduğunun altını çizen Aleyna, elendikten sonra o anların fragmanını izlediğini belirtti.
İşte o anlar:
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