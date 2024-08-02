Kızılcık Şerbo'da Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in Anne-Oğul Olmasına Tepkiler
Kızılcık Şerbo'da Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in Anne-Oğul Olmasına Tepkiler
Kızılcık Şerbeti dizisinde Giray'ı canlandıran Kaan Taşaner'in annesi rolü için Şebnem Dönmez'le anlaşma sağlanırken, iki oyuncu arasında 5 yaş olmasına tepkiler gecikmedi.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
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Yeni sezon için yeni karakterlerin dahil olduğu Kızılcık Şerbeti'nde en çok Giray'ın Doğa'nın arkasından iş çevirdiği kadını kimin canlandıracağı merak edilirken o karakter açıklandı.
Sezon finalinde sevgilisi olarak lanse edilen karakterin Giray'ın annesi olduğu ortaya çıkarken, bu rol için Şebnem Dönmez'le anlaşmaya varıldı.
Sevilen dizide anne ve oğulu canlandırmaya hazırlanan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez arasında yalnızca 5 yaş olması izleyicilerin dikkatinden kaçmazken, bu roller için kısa sürede tepkiler oluştu.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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