Ayrılık İddiaları Vardı: Berk Atan Gönül Dağı 5. Sezonuyla Anlaştı!
Ayrılık İddiaları Vardı: Berk Atan Gönül Dağı 5. Sezonuyla Anlaştı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
TRT 1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı 5. sezonuyla yeni yayın döneminde ekrana dönmeye hazırlanırken başrol Berk Atan'ın kadrodan ayrılacağı iddiaları kafaları karıştırmıştı. Berk Atan, Gönül Dağı için kararını verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in 4. sezondur reytingleri alt üst eden dizisi Gönül Dağı, yeni yayın döneminde 5. sezonuyla ekranlarda olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıcacık hikayesiyle izleyicilerin gönlünü fetheden dizi yeni sezon için hızla çalışmalara devam ederken dizide başrol krizi vardı.
4 sezon boyunca Taner karakterine hayat veren Berk Atan'ın dizi çekimlerinin Eskişehir'de yapılması nedeniyle kadrodan çıkacağı iddiaları ortaya çıkarken, dizinin hayranları buna çok üzülmüştü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Berk Atan, Gönül Dağı için kararını verdi.
Berk Atan, Gönül Dağı'nın 5. sezonu için el sıkıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın