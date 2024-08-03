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Yerli Simpsonlar Kurtlar Vadisi, İran-İsrail Arasındaki Gerginliği Bilmiş!

Yerli Simpsonlar Kurtlar Vadisi, İran-İsrail Arasındaki Gerginliği Bilmiş!

Kurtlar Vadisi Savaş Kurtlar Vadisi Pusu
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 10:11

Türkiye'nin Simpsonlar'ı olarak andığımız Kurtlar Vadisi'nin bugüne kadar Türkiye ve dünyada yaşanan pek çok olay konusunda çok önceden mesajlar verdiği şaşkınlık yaratırken bu defa İsrail ve İran arasındaki gerginlik hakkında yaptığı öngörüyle gündem oldu.

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Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi, İran ve İsrail arasındaki gerginliği üst seviyeye çıkardı.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi, İran ve İsrail arasındaki gerginliği üst seviyeye çıkardı.

İran'a uçuşların iptal edilmesinden tutun da pek çok ülkenin İran'daki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı yapması "Savaş mı geliyor?" sorusunu beraberinde getirirken, İran'dan beklenmedik bir hamle geldi.

İran'a uçuşların iptal edilmesinden tutun da pek çok ülkenin İran'daki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı yapması "Savaş mı geliyor?" sorusunu beraberinde getirirken, İran'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Pezeşkiyan'ın savaş yetkisi vermesi ve İran televizyonlarında askeri marşlar çalınmasıyla tüm dünya olacakları yüreği ağzında takip ederken, söz konusu olayların yıllar önce öngörüldüğü ortaya çıktı.

Pezeşkiyan'ın savaş yetkisi vermesi ve İran televizyonlarında askeri marşlar çalınmasıyla tüm dünya olacakları yüreği ağzında takip ederken, söz konusu olayların yıllar önce öngörüldüğü ortaya çıktı.

Hem de yerli Simpsonlar olarak bildiğimiz Kurtlar Vadisi tarafından!

Hem de yerli Simpsonlar olarak bildiğimiz Kurtlar Vadisi tarafından!

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İsrail ve İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı sahne yıllar sonra savaş ihtimaliyle beraber gündem olurken, o anları izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İsrail ve İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı sahne yıllar sonra savaş ihtimaliyle beraber gündem olurken, o anları izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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İşte o anlar:

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