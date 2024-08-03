Yerli Simpsonlar Kurtlar Vadisi, İran-İsrail Arasındaki Gerginliği Bilmiş!

Türkiye'nin Simpsonlar'ı olarak andığımız Kurtlar Vadisi'nin bugüne kadar Türkiye ve dünyada yaşanan pek çok olay konusunda çok önceden mesajlar verdiği şaşkınlık yaratırken bu defa İsrail ve İran arasındaki gerginlik hakkında yaptığı öngörüyle gündem oldu.