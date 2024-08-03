MasterChef Onur, Yarışmacılara Tarif Veren Ümmühan'a Rest Çekti
MasterChef Onur, Yarışmacılara Tarif Veren Ümmühan'a Rest Çekti
MasterChef Türkiye'de daha esas yarış başlamadan tartışmalar tüm hızıyla sürerken, son bölümde yarışmacılara tarif veren Ümmühan, Onur'un radarına takıldı.
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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonunun başlaması için artık son noktaya gelindi. Son bölümde 19. yarışmacının seçildiği yarışmada son yarışmacının kim olacağı merak konusu olurken MasterChef'te tartışmalar da hızla başladı.
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Son tartışma ise söylemleriyle sık sık gündem olan Ümmühan ve Onur arasında yaşandı.
İkinci turda yarışan 5 yarışmacıya tarif veren Ümmühan, bu hareketiyle Onur'un radarına takıldı.
Ön tarafta yarışan üç yarışmacının hakkına girildiğini belirten Onur bu konuda Ümmühan'ı eleştirirken, Ümmühan bu sözlere kulak asmadı.
İşte o anlar:
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