Esra Bilgiç, Kanal D'nin İddialı Aşiret Dizisinden Teklif Aldı!
Esra Bilgiç, Kanal D'nin İddialı Aşiret Dizisinden Teklif Aldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Esra Bilgiç 2 yıldır televizyondan uzak kalırken, Kanal D'nin aşiret dizisinden çok konuşulacak bir teklif aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç, 2 yıldır televizyondan uzak kalıyor.
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Yeni projesi merakla beklenen Esra Bilgiç'i hayranları yeni yayın döneminde ekranda görmek isterken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bilgiç Kanal D'nin iddialı dizisinden teklif almış.
Tay Yapım'ın Kanal D için çekeceği "Albora'nın Sert Kışında" dizisi için teklif alan Bilgiç'e Alya rolü sunuldu.
Lübnan yapımı Al Hayba dizisinin uyarlaması olacak olan Albora'nın Sert Kışında dizisi bir aşiret dizisi olarak ekrana gelmeye hazırlanırken, teklifi kabul etmesi halinde Bilgiç, Kanada'dan memleketi Mardin'e dönen Alya olacak.
Kulislerden gelen bilgilere göre Esra Bilgiç projeye sıcak bakarken, henüz taraflar arasında bir anlaşmaya varılmış değil.
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