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Esra Bilgiç, Kanal D'nin İddialı Aşiret Dizisinden Teklif Aldı!

Esra Bilgiç, Kanal D'nin İddialı Aşiret Dizisinden Teklif Aldı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 13:30

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Esra Bilgiç 2 yıldır televizyondan uzak kalırken, Kanal D'nin aşiret dizisinden çok konuşulacak bir teklif aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç, 2 yıldır televizyondan uzak kalıyor.

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç, 2 yıldır televizyondan uzak kalıyor.

Yeni projesi merakla beklenen Esra Bilgiç'i hayranları yeni yayın döneminde ekranda görmek isterken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bilgiç Kanal D'nin iddialı dizisinden teklif almış.

Yeni projesi merakla beklenen Esra Bilgiç'i hayranları yeni yayın döneminde ekranda görmek isterken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bilgiç Kanal D'nin iddialı dizisinden teklif almış.

Tay Yapım'ın Kanal D için çekeceği "Albora'nın Sert Kışında" dizisi için teklif alan Bilgiç'e Alya rolü sunuldu.

Tay Yapım'ın Kanal D için çekeceği "Albora'nın Sert Kışında" dizisi için teklif alan Bilgiç'e Alya rolü sunuldu.

Lübnan yapımı Al Hayba dizisinin uyarlaması olacak olan Albora'nın Sert Kışında dizisi bir aşiret dizisi olarak ekrana gelmeye hazırlanırken, teklifi kabul etmesi halinde Bilgiç, Kanada'dan memleketi Mardin'e dönen Alya olacak.

Lübnan yapımı Al Hayba dizisinin uyarlaması olacak olan Albora'nın Sert Kışında dizisi bir aşiret dizisi olarak ekrana gelmeye hazırlanırken, teklifi kabul etmesi halinde Bilgiç, Kanada'dan memleketi Mardin'e dönen Alya olacak.

Kulislerden gelen bilgilere göre Esra Bilgiç projeye sıcak bakarken, henüz taraflar arasında bir anlaşmaya varılmış değil.

Kulislerden gelen bilgilere göre Esra Bilgiç projeye sıcak bakarken, henüz taraflar arasında bir anlaşmaya varılmış değil.

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