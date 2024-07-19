Yaptığı Şakalarla Herkesi Güldüren MasterChef Çağlar'ı Yakından Tanıyalım!
Yaptığı Şakalarla Herkesi Güldüren MasterChef Çağlar'ı Yakından Tanıyalım!
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna katılan altıncı yarışmacı Çağlar oldu. Peki Çağlar kimdir ve neler yapar? İzleyiciler onu nasıl yorumluyor? Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de ana kadro seçimleri devam ediyor. 18 Temmuz akşamı yayınlanan programda ana kadroya girmeye hak kazanan altıncı isim Çağlar olmuştu. Peki Çağlar Azır kimdir? Kendisi kaç yaşında ve mesleği nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılan Çağlar Azır aslen Bozcaadalıdır. Çağlar'ın anne tarafı Girit göçmeniyken baba tarafı Bulgaristan göçmenidir.
Çağlar'ın mesleği mimarlık ve eğitim koçluğudur. Ancak dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi aldıktan sonra aşçılık mesleğine yönelmiştir.
MasterChef Türkiye'nin ilk eleme turlarında Gambilya püresi ve bulgur ekmeği yapmıştır. Bu tabakla Somer Şef'ten hayır oyu alan Çağlar, Danilo ve Mehmet Şef'ten evet oyu alarak 2 evetle bir üst tura çıkmıştır.
İkinci turda da Osman ve İbrahim ile eşleşen Çağlar, en iyi soğan çorbasını hazırlayarak elemeden geçmiştir. Ana kadro yarışmasında ise şeflerin yarışmacılardan istediği testi kebabını en iyi şekilde yaparak 2024-2024 MasterChef Türkiye'nin altıncı yarışmacısı olmaya hak kazanmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağlar yarışmadaki sempatik ama hırslı tavırlarıyla hem şeflerin hem de izleyenlerin dikkatini çeken bir yarışmacıdır. Özellikle yaptığı şakalarla ve taklitlerle herkesi güldürmektedir.
Ayrıca bazı izleyenler kendisini 'Fringe' dizisindeki Walter Bishop'ın gençliğine benzetiyorlar. Yalan yok, andırıyor Çağlar sanki... Ama sadece ona benzetmiyorlar.
Çağlar'ı aynı zamanda 70'li ve 80'li yılların ünlü İngiliz komedyeni ve oyuncusu Benny Hill'e de benzetiyorlar. Görünen o ki Çağlar bu yarışmada kaldıkça bu benzetmelerin sonu gelmeyecek!
Çağlar Azır'ın şu an Instagram hesabında 4 bine yakın takipçisi var. Çağlar burada hem ailesiyle, dostlarıyla özel anlarını hem de mimari dekorasyon fotoğrafları paylaşıyor.
Tabii bu saatten sonra MasterChef fotoğrafları da bunlara dahil olacak! Siz Çağlar'ın yarışmadaki performansı ve kişiliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bonus: Çağlar 2017'de Ali Sunal'ın sunduğu “Bir Sorun mu Var?” bilgi yarışmasına da katılmış.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Çağlar Çorumlu
İtham olarak yazmıyorum. Bu yılın gay kontenjanından giren yarışmacı mı bu?