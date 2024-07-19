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Yaptığı Şakalarla Herkesi Güldüren MasterChef Çağlar'ı Yakından Tanıyalım!

Yaptığı Şakalarla Herkesi Güldüren MasterChef Çağlar'ı Yakından Tanıyalım!

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 16:48 Son Güncelleme: 19.07.2024 - 17:16

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna katılan altıncı yarışmacı Çağlar oldu. Peki Çağlar kimdir ve neler yapar? İzleyiciler onu nasıl yorumluyor? Detaylar içerikte!

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MasterChef Türkiye'de ana kadro seçimleri devam ediyor. 18 Temmuz akşamı yayınlanan programda ana kadroya girmeye hak kazanan altıncı isim Çağlar olmuştu. Peki Çağlar Azır kimdir? Kendisi kaç yaşında ve mesleği nedir?

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçimleri devam ediyor. 18 Temmuz akşamı yayınlanan programda ana kadroya girmeye hak kazanan altıncı isim Çağlar olmuştu. Peki Çağlar Azır kimdir? Kendisi kaç yaşında ve mesleği nedir?

MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılan Çağlar Azır aslen Bozcaadalıdır. Çağlar'ın anne tarafı Girit göçmeniyken baba tarafı Bulgaristan göçmenidir.

MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılan Çağlar Azır aslen Bozcaadalıdır. Çağlar'ın anne tarafı Girit göçmeniyken baba tarafı Bulgaristan göçmenidir.

Çağlar'ın mesleği mimarlık ve eğitim koçluğudur. Ancak dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi aldıktan sonra aşçılık mesleğine yönelmiştir.

Çağlar'ın mesleği mimarlık ve eğitim koçluğudur. Ancak dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi aldıktan sonra aşçılık mesleğine yönelmiştir.

MasterChef Türkiye'nin ilk eleme turlarında Gambilya püresi ve bulgur ekmeği yapmıştır. Bu tabakla Somer Şef'ten hayır oyu alan Çağlar, Danilo ve Mehmet Şef'ten evet oyu alarak 2 evetle bir üst tura çıkmıştır.

MasterChef Türkiye'nin ilk eleme turlarında Gambilya püresi ve bulgur ekmeği yapmıştır. Bu tabakla Somer Şef'ten hayır oyu alan Çağlar, Danilo ve Mehmet Şef'ten evet oyu alarak 2 evetle bir üst tura çıkmıştır.

İkinci turda da Osman ve İbrahim ile eşleşen Çağlar, en iyi soğan çorbasını hazırlayarak elemeden geçmiştir. Ana kadro yarışmasında ise şeflerin yarışmacılardan istediği testi kebabını en iyi şekilde yaparak 2024-2024 MasterChef Türkiye'nin altıncı yarışmacısı olmaya hak kazanmıştır.

İkinci turda da Osman ve İbrahim ile eşleşen Çağlar, en iyi soğan çorbasını hazırlayarak elemeden geçmiştir. Ana kadro yarışmasında ise şeflerin yarışmacılardan istediği testi kebabını en iyi şekilde yaparak 2024-2024 MasterChef Türkiye'nin altıncı yarışmacısı olmaya hak kazanmıştır.
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Çağlar yarışmadaki sempatik ama hırslı tavırlarıyla hem şeflerin hem de izleyenlerin dikkatini çeken bir yarışmacıdır. Özellikle yaptığı şakalarla ve taklitlerle herkesi güldürmektedir.

Çağlar yarışmadaki sempatik ama hırslı tavırlarıyla hem şeflerin hem de izleyenlerin dikkatini çeken bir yarışmacıdır. Özellikle yaptığı şakalarla ve taklitlerle herkesi güldürmektedir.

Ayrıca bazı izleyenler kendisini 'Fringe' dizisindeki Walter Bishop'ın gençliğine benzetiyorlar. Yalan yok, andırıyor Çağlar sanki... Ama sadece ona benzetmiyorlar.

Ayrıca bazı izleyenler kendisini 'Fringe' dizisindeki Walter Bishop'ın gençliğine benzetiyorlar. Yalan yok, andırıyor Çağlar sanki... Ama sadece ona benzetmiyorlar.

Çağlar'ı aynı zamanda 70'li ve 80'li yılların ünlü İngiliz komedyeni ve oyuncusu Benny Hill'e de benzetiyorlar. Görünen o ki Çağlar bu yarışmada kaldıkça bu benzetmelerin sonu gelmeyecek!

Çağlar'ı aynı zamanda 70'li ve 80'li yılların ünlü İngiliz komedyeni ve oyuncusu Benny Hill'e de benzetiyorlar. Görünen o ki Çağlar bu yarışmada kaldıkça bu benzetmelerin sonu gelmeyecek!

Çağlar Azır'ın şu an Instagram hesabında 4 bine yakın takipçisi var. Çağlar burada hem ailesiyle, dostlarıyla özel anlarını hem de mimari dekorasyon fotoğrafları paylaşıyor.

Çağlar Azır'ın şu an Instagram hesabında 4 bine yakın takipçisi var. Çağlar burada hem ailesiyle, dostlarıyla özel anlarını hem de mimari dekorasyon fotoğrafları paylaşıyor.

Tabii bu saatten sonra MasterChef fotoğrafları da bunlara dahil olacak! Siz Çağlar'ın yarışmadaki performansı ve kişiliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Tabii bu saatten sonra MasterChef fotoğrafları da bunlara dahil olacak! Siz Çağlar'ın yarışmadaki performansı ve kişiliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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Bonus: Çağlar 2017'de Ali Sunal'ın sunduğu “Bir Sorun mu Var?” bilgi yarışmasına da katılmış.

Bonus: Çağlar 2017'de Ali Sunal'ın sunduğu “Bir Sorun mu Var?” bilgi yarışmasına da katılmış.

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Çağlar Çorumlu

Thistle

İtham olarak yazmıyorum. Bu yılın gay kontenjanından giren yarışmacı mı bu?