MasterChef Türkiye'ye 40 Yıllık Önlükle Katılan Eda Çağlayan Hakkında Tüm Detaylar
MasterChef Türkiye'ye 40 Yıllık Önlükle Katılan Eda Çağlayan Hakkında Tüm Detaylar
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren yarışmacıların hayatları merak konusu. Bunlardan birisi de ana kadroya 12. sıradan giren Eda Çağlayan. Peki MasterChef Eda kimdir? Yarışmaya nereden katıldı? Eda'nın yemek yapma tutkusu nereden geliyor? Soruların cevabı içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini üstlendiği MasterChef Türkiye programı TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Heyecanın ve kıyasıyla rekabetin yaşandığı programın her bir bölümünde bir yarışmacı beyaz önlüğü kaparak ana kadroya girmeye hak kazanıyor.
25 Temmuz akşamı yayınlanan programda ana kadroya 12. sıradan girmeye hak kazanan isim Eda Çağlayan oldu. Eda'nın seçilmesinin ardından izleyiciler onun hayat hikayesini, yarışmaya nereden katıldığını ve özel hayatında neler yaptığını merak eder oldu.
Peki Eda Çağlayan kimdir? Gelin bu sorunun yanıtını hep birlikte arayalım. Eda, MasterChef Türkiye programına İzmir'den katıldı. Kendisi aslen Makedon kökenlidir.
26 yaşındaki yarışmacı ta çocukluktan gelen bir yemek yapma tutkusuna sahip. İzleyenler hatırlar kendisi programa anneannesinin ve annesinin 40 yıllık önlüğüyle katılmış ve şeflerin dikkatini çekmişti. İlk turda yaptığı yufki yemeği, onun geleneksel Makedon yemeklerini günümüze modernize edişini gözler önüne sermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eda Çağlayan'ın yemek tutkusu sosyal medya hesaplarında kendisini gösteriyor. Hali hazırda 1800 takipçili edacaglayanofficial adlı profilini kişisel blog olarak kullanan MasterChef yarışmacısı, burada hem özel hayatından fotoğraflar hem de yaptığı yemeklerin görsellerini paylaşıyor.
Bakalım sakinliği ve tam konsantresiyle izleyicilerin dikkatini çeken Eda Çağlayan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda nasıl bir performans sergileyecek? Bunu ilerleyen yarışmalarda göreceğiz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın