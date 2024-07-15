MasterChef 2024'ün İlk Yarışmacısı Olmayı Başaran Sena Zeynep Gültepe'yi Yakından Tanıyalım!
MasterChef 2024'ün İlk Yarışmacısı Olmayı Başaran Sena Zeynep Gültepe'yi Yakından Tanıyalım!
MasterChef 2024'de ana kadro sonunda şekilleniyor. Şimdiden kıyasıya bir rekabetin belli olduğu yarışmacılar arasından ana kadroya girmeye hak kazanan ilk isim Zeynep Sena Gültepe oldu! Buyurun kendisini yakından tanıyalım.
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Sezonun en heyecanla beklediğimiz dönemi geldi! MasterChef Türkiye birbirinden zorlu yemeklerle sezona giriş yapıyor.
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Ana kadronun netleşmeye başladığı yarışmada final turu sürerken, yarışmacı olmayı garantileyen ilk isim Zeynep Sena Gültepe olmuştu.
Renkli bir kişiliğe sahip olduğu belli olan Zeynep, ilk turda "Asya usulü uykuluk" yaparak şeflerin üçünden de evet oyu almayı başarmıştı.
27 yaşındaki genç yarışmacı düello turunda da rakiplerini geride bırakarak final turuna adını yazdırmayı başarmıştı.
7 senelik profesyonel aşçılık yaptığı öğrenilen Zeynep, 1 senedir fırıncı olarak hizmet veriyormuş. Aynı zamanda bir kafede workshop veren yarışmacı et ürünleri konusunda iddialı olduğunu da dile getirmişti.
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Gastronomi mezunu olduğunu dile getiren Zeynep'in yemek konusundaki ilgi ve alakası daha yarışma başlamadan belli oldu bile!
Zeynep çoğunlukla mezecilerde çalıştığını, stajlarını Fransa'da ve Amerika'da yaptığını dile getirdi.
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