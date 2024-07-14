Görüş Bildir
Haberler
TV
Bu Dizi Olay Olur: Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha'ya Eski Rol Arkadaşı Katıldı!

Bu Dizi Olay Olur: Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha'ya Eski Rol Arkadaşı Katıldı!

Aras Bulut İynemli
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 00:57

Aras Bulut İynemli'yi televizyon ekranlarına döndürecek ve şimdiden çok konuşulan Deha dizisine efsane bir isim daha katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden biri olan Aras Bulut İynemli, Deha adlı diziyle TV ekranlarına dönüyor.

Televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden biri olan Aras Bulut İynemli, Deha adlı diziyle TV ekranlarına dönüyor.

Babasıyla ilgili bir travma yaşayacak olan matematik dehasını canlandıracak İynemli ile bir kez daha Show TV ekranlarında buluşacağız.

Babasıyla ilgili bir travma yaşayacak olan matematik dehasını canlandıracak İynemli ile bir kez daha Show TV ekranlarında buluşacağız.

Birsen Altuntaş çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü diziye efsane bir oyuncunun daha katıldığını açıkladı.

Birsen Altuntaş çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü diziye efsane bir oyuncunun daha katıldığını açıkladı.

Son olarak Gaddar'da Müdür rolüyle izlediğimiz Onur Saylak, dizide İynemli'nin canlandıracağı Devran’ı yetiştiren, asıl adı Ali Haydar olan, son derece donanımlı “Sofi” adlı tarihçi rolüne hayat verecek.

Son olarak Gaddar'da Müdür rolüyle izlediğimiz Onur Saylak, dizide İynemli'nin canlandıracağı Devran’ı yetiştiren, asıl adı Ali Haydar olan, son derece donanımlı “Sofi” adlı tarihçi rolüne hayat verecek.

İkili daha önce Çukur'da birlikte rol almışlardı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın