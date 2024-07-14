Bu Dizi Olay Olur: Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha'ya Eski Rol Arkadaşı Katıldı!
Bu Dizi Olay Olur: Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha'ya Eski Rol Arkadaşı Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Aras Bulut İynemli'yi televizyon ekranlarına döndürecek ve şimdiden çok konuşulan Deha dizisine efsane bir isim daha katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden biri olan Aras Bulut İynemli, Deha adlı diziyle TV ekranlarına dönüyor.
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Babasıyla ilgili bir travma yaşayacak olan matematik dehasını canlandıracak İynemli ile bir kez daha Show TV ekranlarında buluşacağız.
Birsen Altuntaş çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü diziye efsane bir oyuncunun daha katıldığını açıkladı.
Son olarak Gaddar'da Müdür rolüyle izlediğimiz Onur Saylak, dizide İynemli'nin canlandıracağı Devran’ı yetiştiren, asıl adı Ali Haydar olan, son derece donanımlı “Sofi” adlı tarihçi rolüne hayat verecek.
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