Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal, Dizi Seti ve Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!
Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal, Dizi Seti ve Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0onKc...
4 sezondur TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran ve finaliyle herkesi üzen Kardeşlerim, uzun yıllar hafızamızda yer edinecek gibi görünüyor. Hala hakkında pek çok detayı merak ettiğimiz dizinin Tolga'sı Berk Ali Çatal Onedio'da izleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak merakımızı bir miktar dindirdi. Setle ve karakteriyle ilgili açıklaması gündem oldu!
Kaynak: Onedio.com YouTube
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Dört sezon boyunca ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından olmayı başaran Kardeşlerim, 2023-2024 sezonunda izleyicilerinin ısrarlarına rağmen final yapmıştı.
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Son zamanlarda sık sık karakterlerin ölmesiyle gündeme gelen ve bir yerden sonra da artık ekip içinde de "dalga" konusu olan bu meseleyi de yanına alarak final yapan dizi için aslında bir sezon daha uzama ihtimali vardı.
Öğrencilerin lise hayatına odaklanan Kardeşlerim'de üniversite maceralarının da anlatılacağı söylense de dizi son anda final kararı almıştı.
Dizinin özellikle ilk başlarında belalı bulduğumuz ve kötü karakterlerden olan Tolga, sonlara doğru artık kalplerimizi çalmayı başarmıştı.
Karaktere hayat veren Berk Ali Çatal, Onedio.com YouTube kanalına katılarak dizi seti ve karakteriyle ilgili soruları yanıtladı.
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Dizi final yaptığında hepsinin ağladığını söyleyen genç oyuncu, setteki en yakın arkadaşının Cihan Şimşek olduğunu belirtti.
Diziyle birlikte kötü çocuk imajının kendisine yakıştırıldığını ama üzerine yapışmadığını da belirtti. Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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