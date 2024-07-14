Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal, Dizi Seti ve Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!

4 sezondur TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran ve finaliyle herkesi üzen Kardeşlerim, uzun yıllar hafızamızda yer edinecek gibi görünüyor. Hala hakkında pek çok detayı merak ettiğimiz dizinin Tolga'sı Berk Ali Çatal Onedio'da izleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak merakımızı bir miktar dindirdi. Setle ve karakteriyle ilgili açıklaması gündem oldu!

Kaynak: Onedio.com YouTube