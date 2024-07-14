Görüş Bildir
Haberler
TV
Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal, Dizi Seti ve Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!

Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal, Dizi Seti ve Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!

Kardeşlerim
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 20:22

4 sezondur TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran ve finaliyle herkesi üzen Kardeşlerim, uzun yıllar hafızamızda yer edinecek gibi görünüyor. Hala hakkında pek çok detayı merak ettiğimiz dizinin Tolga'sı Berk Ali Çatal Onedio'da izleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak merakımızı bir miktar dindirdi. Setle ve karakteriyle ilgili açıklaması gündem oldu!

Kaynak: Onedio.com YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0onKc...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dört sezon boyunca ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından olmayı başaran Kardeşlerim, 2023-2024 sezonunda izleyicilerinin ısrarlarına rağmen final yapmıştı.

Dört sezon boyunca ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından olmayı başaran Kardeşlerim, 2023-2024 sezonunda izleyicilerinin ısrarlarına rağmen final yapmıştı.

Son zamanlarda sık sık karakterlerin ölmesiyle gündeme gelen ve bir yerden sonra da artık ekip içinde de "dalga" konusu olan bu meseleyi de yanına alarak final yapan dizi için aslında bir sezon daha uzama ihtimali vardı.

Son zamanlarda sık sık karakterlerin ölmesiyle gündeme gelen ve bir yerden sonra da artık ekip içinde de "dalga" konusu olan bu meseleyi de yanına alarak final yapan dizi için aslında bir sezon daha uzama ihtimali vardı.

Öğrencilerin lise hayatına odaklanan Kardeşlerim'de üniversite maceralarının da anlatılacağı söylense de dizi son anda final kararı almıştı.

Öğrencilerin lise hayatına odaklanan Kardeşlerim'de üniversite maceralarının da anlatılacağı söylense de dizi son anda final kararı almıştı.

Dizinin özellikle ilk başlarında belalı bulduğumuz ve kötü karakterlerden olan Tolga, sonlara doğru artık kalplerimizi çalmayı başarmıştı.

Dizinin özellikle ilk başlarında belalı bulduğumuz ve kötü karakterlerden olan Tolga, sonlara doğru artık kalplerimizi çalmayı başarmıştı.

Karaktere hayat veren Berk Ali Çatal, Onedio.com YouTube kanalına katılarak dizi seti ve karakteriyle ilgili soruları yanıtladı.

Karaktere hayat veren Berk Ali Çatal, Onedio.com YouTube kanalına katılarak dizi seti ve karakteriyle ilgili soruları yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dizi final yaptığında hepsinin ağladığını söyleyen genç oyuncu, setteki en yakın arkadaşının Cihan Şimşek olduğunu belirtti.

Dizi final yaptığında hepsinin ağladığını söyleyen genç oyuncu, setteki en yakın arkadaşının Cihan Şimşek olduğunu belirtti.

Dizide hiç unutamadığı anın silah değiştirmesi gerektiği sessiz sahne ve ikincisinin de balo salonunun alev aldığı sahne olduğunu söyledi.

Diziyle birlikte kötü çocuk imajının kendisine yakıştırıldığını ama üzerine yapışmadığını da belirtti. Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın