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Şampiyon Metin Yavuz'dan MasterChef'in Finaliyle İlgili Bomba İtiraf!

Şampiyon Metin Yavuz'dan MasterChef'in Finaliyle İlgili Bomba İtiraf!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 19:15

MasterChef'in eski şampiyonu Metin Yavuz, şampiyon olduğu final gecesinden sonra hayatında değişen durumu ilk kez açıkladı!

Kaynak: ChefStory

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=ft2Za...
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2018'den bu yana TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 2011 yılında Show TV ekranlarında Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar'ın jüriliğinde yayınlanmıştı.

2018'den bu yana TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 2011 yılında Show TV ekranlarında Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar'ın jüriliğinde yayınlanmıştı.

Uzun yıllardır severek izlediğimiz MasterChef artık pek çoğumuz için en başarılı yemek programı olarak görülüyor.

Uzun yıllardır severek izlediğimiz MasterChef artık pek çoğumuz için en başarılı yemek programı olarak görülüyor.

Birbirinden başarılı yarışmacıların yarıştığı MasterChef'e katılan isimler, yarışmadaki popülerliklerinin de etkisiyle kendilerine ait restoran açmaya başladılar.

Birbirinden başarılı yarışmacıların yarıştığı MasterChef'e katılan isimler, yarışmadaki popülerliklerinin de etkisiyle kendilerine ait restoran açmaya başladılar.

Onlardan biri olan 2022 şampiyonu Metin Yavuz, yarışmanın finaliyle ilgili bazı bilgileri ilk kez açıkladı.

Onlardan biri olan 2022 şampiyonu Metin Yavuz, yarışmanın finaliyle ilgili bazı bilgileri ilk kez açıkladı.

ChefStory'de soruları yanıtlayan Metin, yarışmaya katılırken Somer Şef ve Mehmet Şef'ten "evet" oyu aldıktan sonra Danilo Şef'in "hayır" demesiyle hırslandığını dile getirirken, final gecesi kendisini şampiyon yapanın bu hırs olduğunu söyledi.

ChefStory'de soruları yanıtlayan Metin, yarışmaya katılırken Somer Şef ve Mehmet Şef'ten "evet" oyu aldıktan sonra Danilo Şef'in "hayır" demesiyle hırslandığını dile getirirken, final gecesi kendisini şampiyon yapanın bu hırs olduğunu söyledi.
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Bunu ilk kez itiraf ettiğini söyleyen Metin, yarışma bittikten sonra bir daha hiçbir zaman hırs yapmayacağını söylediğini ve hayatının önceki kısmından farklı davranmaya başladığını belirtti.

Bunu ilk kez itiraf ettiğini söyleyen Metin, yarışma bittikten sonra bir daha hiçbir zaman hırs yapmayacağını söylediğini ve hayatının önceki kısmından farklı davranmaya başladığını belirtti.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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