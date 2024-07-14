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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 23:31

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Maalesef biz arkadaşlar

1. Maalesef biz arkadaşlar
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2. Toplaşın kız kardeşlerim

3. Herkese lazım böyle bi kanka 😅

3. Herkese lazım böyle bi kanka 😅
twitter.com

4. Ben de Leyla gibiyim...

4. Ben de Leyla gibiyim...
twitter.com

5. Yaz geldiğinden beri hepimizin surat:

5. Yaz geldiğinden beri hepimizin surat:
twitter.com
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6. Bugün de böyle olduk demek ki

6. Bugün de böyle olduk demek ki
twitter.com

7. Psikiyatri ücretleri biriktirildi mi kızlar?

7. Psikiyatri ücretleri biriktirildi mi kızlar?
twitter.com

8. Gördüklerimi sil

8. Gördüklerimi sil
twitter.com

9. Hepimiz biraz Gone Girl'üz

9. Hepimiz biraz Gone Girl'üz
twitter.com

10. Bununla karşılaşmayı beklemiyordum Şefum 😅

10. Bununla karşılaşmayı beklemiyordum Şefum 😅
twitter.com
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11. Bu kişiyiz şu andan itibaren:

12. Ahahahah Cüneyd Efendi neredesin?

12. Ahahahah Cüneyd Efendi neredesin?
twitter.com

13. İnan hiç beklemediğin anda oluyor

14. Ahahah Umut daha ünlü bu konuda

14. Ahahah Umut daha ünlü bu konuda
twitter.com

15. Özledik yalan mı söyleyelim?

15. Özledik yalan mı söyleyelim?
twitter.com
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16. Yıkık bir an

16. Yıkık bir an
twitter.com

17. Her saniye biz:

17. Her saniye biz:
twitter.com

18. Ahahaha her baktığımız yerde onu görüyoruz

18. Ahahaha her baktığımız yerde onu görüyoruz
twitter.com

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