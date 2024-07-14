Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. Maalesef biz arkadaşlar
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2. Toplaşın kız kardeşlerim
3. Herkese lazım böyle bi kanka 😅
4. Ben de Leyla gibiyim...
5. Yaz geldiğinden beri hepimizin surat:
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6. Bugün de böyle olduk demek ki
7. Psikiyatri ücretleri biriktirildi mi kızlar?
8. Gördüklerimi sil
9. Hepimiz biraz Gone Girl'üz
10. Bununla karşılaşmayı beklemiyordum Şefum 😅
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11. Bu kişiyiz şu andan itibaren:
12. Ahahahah Cüneyd Efendi neredesin?
13. İnan hiç beklemediğin anda oluyor
14. Ahahah Umut daha ünlü bu konuda
15. Özledik yalan mı söyleyelim?
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16. Yıkık bir an
17. Her saniye biz:
18. Ahahaha her baktığımız yerde onu görüyoruz
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