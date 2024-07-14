Survivor Berna "Çok Kişiyle Tartıştı" Dediği Nagihan'la İlgili Torpil İmasında Bulundu!
Survivor Berna "Çok Kişiyle Tartıştı" Dediği Nagihan'la İlgili Torpil İmasında Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=aXGV0...
Survivor All Star'ın çok konuşulan isimlerinden biri olan Berna Canbeldek, yarışma sonrası katıldığı Haberler.com'da Survivor'la ilgili soruları yanıtladı. Nagihan'la ilgili torpil imasında bulunan Berna'nın sözleri şaşkınlık yarattı.
Kaynak: Haberler.com
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Son derece olaylı geçen 7 aylık sezonun ardından Survivor All Star'a iz bırakan isimlerden biri de Berna oldu.
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Pek çok tartışmanın yaşandığı yarışmada son oyununa Aleyna ile çıkan Berna da büyük bir tartışmanın ortasında kalmıştı.
Yarışmadan elenmesinin ardından Haberler.com'un yayınına katılan Berna, hem yarışmayla ilgili genel sorulara hem de yarışmadaki tartışmalara açıklık getirdi.
Arka planda bizim görmediğimiz şiddetli kavgaların olduğunu söyleyen yarışmacı, Nagihan'ın genel olarak çok kişiyle kavga ettiğini ve onunla çok sert kavgaların yaşandığını söyledi.
Nagihan için "Çok da şanslı şekilde yolunu buldu" diyerek Nagihan'ın diskalifiye edilmemesine vurgu yapan Berna kafaları karıştırdı.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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