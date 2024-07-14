Survivor Berna "Çok Kişiyle Tartıştı" Dediği Nagihan'la İlgili Torpil İmasında Bulundu!

Survivor All Star'ın çok konuşulan isimlerinden biri olan Berna Canbeldek, yarışma sonrası katıldığı Haberler.com'da Survivor'la ilgili soruları yanıtladı. Nagihan'la ilgili torpil imasında bulunan Berna'nın sözleri şaşkınlık yarattı.

Kaynak: Haberler.com