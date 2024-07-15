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Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de Enerji Patlaması Yaşayan Yarışmacıya Fena Laf Soktu!

Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de Enerji Patlaması Yaşayan Yarışmacıya Fena Laf Soktu!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 08:56

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu sezon sürmeye devam ediyor. Birbirinden renkli yarışmacıların ve zorlu soruların damga vurduğu yarışmanın son bölümüne Murat Yaşar Bayram unutulmaz anlar yaşattı. 30.000 TL değerindeki soruda elenen Bayram'a Kenan İmirzalıoğlu'nun laf sokması dikkatlerden kaçmadı.

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ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sezon heyecanlı bir şekilde sürüyor.

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sezon heyecanlı bir şekilde sürüyor.

Birbirinden renkli yarışmacıların konuk olduğu programa dün akşam damga vuran isim Murat Yaşar Bayram oldu. Çünkü daha yarışmaya gelir gelmez sandalyenin altını üstüne getirip incelemeye başladı!

Birbirinden renkli yarışmacıların konuk olduğu programa dün akşam damga vuran isim Murat Yaşar Bayram oldu. Çünkü daha yarışmaya gelir gelmez sandalyenin altını üstüne getirip incelemeye başladı!

Konuşmayı bir miktar fazla sevdiği gözlerden kaçmayan Bayram, enerjisiyle yarışmada keyifli anlar yaşattı.

Konuşmayı bir miktar fazla sevdiği gözlerden kaçmayan Bayram, enerjisiyle yarışmada keyifli anlar yaşattı.

Her bir soruda en az 5 dakika konuşan yarışmacı, radyocu olmasına rağmen Vanilla Ice'ın şarkısını bilemeyerek 30 Bin TL'lik soruda elendi.

Her bir soruda en az 5 dakika konuşan yarışmacı, radyocu olmasına rağmen Vanilla Ice'ın şarkısını bilemeyerek 30 Bin TL'lik soruda elendi.

"Ice Ice Baby" sorusuna Eminem yanıtını vererek elenen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk tepkisi "Şaşırdık mı?" oldu.

"Ice Ice Baby" sorusuna Eminem yanıtını vererek elenen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk tepkisi "Şaşırdık mı?" oldu.

İmirzalıoğlu ayrıca, 'Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?' diye sordu. Evet diyen yarışmacının ardından da 'Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor' dedi.

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O anları buradan izleyebilirsiniz:

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