Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de Enerji Patlaması Yaşayan Yarışmacıya Fena Laf Soktu!

İmirzalıoğlu ayrıca, 'Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?' diye sordu. Evet diyen yarışmacının ardından da 'Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor' dedi.