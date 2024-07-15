Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de Enerji Patlaması Yaşayan Yarışmacıya Fena Laf Soktu!
Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de Enerji Patlaması Yaşayan Yarışmacıya Fena Laf Soktu!
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu sezon sürmeye devam ediyor. Birbirinden renkli yarışmacıların ve zorlu soruların damga vurduğu yarışmanın son bölümüne Murat Yaşar Bayram unutulmaz anlar yaşattı. 30.000 TL değerindeki soruda elenen Bayram'a Kenan İmirzalıoğlu'nun laf sokması dikkatlerden kaçmadı.
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ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sezon heyecanlı bir şekilde sürüyor.
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Birbirinden renkli yarışmacıların konuk olduğu programa dün akşam damga vuran isim Murat Yaşar Bayram oldu. Çünkü daha yarışmaya gelir gelmez sandalyenin altını üstüne getirip incelemeye başladı!
Konuşmayı bir miktar fazla sevdiği gözlerden kaçmayan Bayram, enerjisiyle yarışmada keyifli anlar yaşattı.
Her bir soruda en az 5 dakika konuşan yarışmacı, radyocu olmasına rağmen Vanilla Ice'ın şarkısını bilemeyerek 30 Bin TL'lik soruda elendi.
"Ice Ice Baby" sorusuna Eminem yanıtını vererek elenen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk tepkisi "Şaşırdık mı?" oldu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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