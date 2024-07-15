Survivor Nefise, Merve Aydın'a Oyun Sattığı İddiasıyla İlgili İtirafta Bulundu!
Survivor Nefise, Merve Aydın'a Oyun Sattığı İddiasıyla İlgili İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=GB1nX...
Survivor All Star'da Merve Aydın'la birbirlerine oyun sattıkları iddia edilen Nefise Karatay konu ile ilgili açıklamada bulundu. Haberler.com'un pişmanlık sorusu üzerine bu konuyu yanıtlayan Nefise'nin tavırları dikkat çekti.
Kaynak: Haberler.com
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Survivor All Star'da 7 ay boyunca kıyasıya süren mücadelenin ardından Ogeday şampiyon olmuş; geçen sezonun şampiyonu Nefise ise yarışmacı ikincilikle tamamlamıştı.
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Her bölümü ayrı olay olan Survivor All Star'da birbirinden şaşırtıcı iddialar ortaya atılmıştı.
Merve Aydın'la birbirlerine oyun sattıkları iddia edilen Nefise, Haberler.com yayınına katıldığında sorulan "pişmanlık" sorusu üzerine konuya açıklık getirdi.
"Merve Aydın'a oyun sattı diye çok eleştirildim" diyen Nefise, kafa karıştıran bir açıklama yaptı. "Merve Aydın'a oyun satmadım" demesinin yanında bir de "O konudan evet biraz pişmanım. Bir yandan da pişman değilim. Sonuçta beni etkileyecek, çevremi etkileyecek bir şey. Bu benim kendi düşüncem, kendi fikrimle yaptığım bir şey" dedi.
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