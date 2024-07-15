Survivor Nefise, Merve Aydın'a Oyun Sattığı İddiasıyla İlgili İtirafta Bulundu!

Survivor All Star'da Merve Aydın'la birbirlerine oyun sattıkları iddia edilen Nefise Karatay konu ile ilgili açıklamada bulundu. Haberler.com'un pişmanlık sorusu üzerine bu konuyu yanıtlayan Nefise'nin tavırları dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com