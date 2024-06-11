Survivor'dan Elenen Merve Aydın, Nefise'yle Birbirlerine Oyun Sattıklarına Dair İddiaları Yanıtladı!
Survivor'dan Elenen Merve Aydın, Nefise'yle Birbirlerine Oyun Sattıklarına Dair İddiaları Yanıtladı!
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Survivor All Star'da bitmez denilen sezonun sonuna geldik. 13 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde sezonun şampiyonu belli olacak.
Geçtiğimiz günlerde Nefise ve Merve arasında oynanan oyunda şike iddiası ortaya atılmış, Merve'nin Nefise'ye oyun sattığı söylenmişti.
Merve o gün hem regl olduğunu hem de oyunda sakatlandığını, bu sebeple de oturarak kaydığını dile getirdi.
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