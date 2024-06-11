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Survivor'dan Elenen Merve Aydın, Nefise'yle Birbirlerine Oyun Sattıklarına Dair İddiaları Yanıtladı!

Survivor'dan Elenen Merve Aydın, Nefise'yle Birbirlerine Oyun Sattıklarına Dair İddiaları Yanıtladı!

survivor
themyscira - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 00:58

Survivor All Star'da bitmez denilen sezon bitti ve büyük finale yalnızca bir gün kaldı. Yarışmadan elenen Merve Aydın, son yarışlardan birinde Nefise'ye oyun sattığı iddialarını yanıtladı!

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Survivor All Star'da bitmez denilen sezonun sonuna geldik. 13 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde sezonun şampiyonu belli olacak.

Survivor All Star'da bitmez denilen sezonun sonuna geldik. 13 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde sezonun şampiyonu belli olacak.

Geçtiğimiz günlerde Nefise ve Merve arasında oynanan oyunda şike iddiası ortaya atılmış, Merve'nin Nefise'ye oyun sattığı söylenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Nefise ve Merve arasında oynanan oyunda şike iddiası ortaya atılmış, Merve'nin Nefise'ye oyun sattığı söylenmişti.

Merve o gün hem regl olduğunu hem de oyunda sakatlandığını, bu sebeple de oturarak kaydığını dile getirdi.

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