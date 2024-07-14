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Kaos Yükleniyor: MasterChef'te Ana Kadronun Üçüncü Yarışmacısı Belli Oldu!

Kaos Yükleniyor: MasterChef'te Ana Kadronun Üçüncü Yarışmacısı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 01:40

MasterChef'te yeni sezonun ana kadrosu netleşiyor! Zeynep ve Hakan'ın ardından üçüncü yarışmacı da sonunda belli oldu.

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MasterChef hayranları toplanın! 7. sezonun ana kadrosu sonunda netleşiyor.

MasterChef hayranları toplanın! 7. sezonun ana kadrosu sonunda netleşiyor.

Şimdiden heyecanın doruklara ulaştığı MasterChef 2024'te final turu başladı ve geçtiğimiz iki gün ana kadronun ilk iki yarışmacısı netleşmişti.

Şimdiden heyecanın doruklara ulaştığı MasterChef 2024'te final turu başladı ve geçtiğimiz iki gün ana kadronun ilk iki yarışmacısı netleşmişti.

İlk gün Zeynep, ikinci gün ise Hakan'ın seçildiği ana kadro için bugün sonunda üçüncü yarışmacı belli oldu!

İlk gün Zeynep, ikinci gün ise Hakan'ın seçildiği ana kadro için bugün sonunda üçüncü yarışmacı belli oldu!

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Kıyasıya süren mücadelenin ardından ana kadronun üçüncü yarışmacısı Onur oldu!

Kıyasıya süren mücadelenin ardından ana kadronun üçüncü yarışmacısı Onur oldu!

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