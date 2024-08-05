Hepsi Hayal miydi? Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ın Şizofren Olduğu Teorisi Kafaları Karıştırdı!
Hepsi Hayal miydi? Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ın Şizofren Olduğu Teorisi Kafaları Karıştırdı!
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Giray'ın gizemli bir kadına bir şeyler söylediğini duymuştuk. Geçtiğimiz günlerde de bu kadının Giray'ın üvey annesi olduğu ve adının Heves olduğu, karakteri ise Şebnem Dönmez'in canlandıracağı açıklandı. Neler yaşanacak diye düşünüp dururken ortaya Giray'ın şizofren olduğuna dair bir iddia atıldı ve ortalık fena karıştı!
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Kaos ve entrika dolu Kızılcık Şerbeti harika bir sezon finaliyle hepimizi merak içerisinde bırakmıştı.
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Kim öldü kim kaldı, kim dost kim düşman diye düşünüp dururken bir de Giray'ın bir haltlar çevirdiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Doğa'nın evinden gitmesinin ardından "senin yaptığın yemekleri yedi" diye sohbet ettiği kadının üvey annesi Heves olduğu ve karakteri Şebnem Dönmez'in canlandıracağı açıklanmıştı.
Ama başından beri bize "iyi" olarak gösterilen Giray'ın bir anda neden kötü birine dönüştüğü de merak konusuydu.
Biz bunları düşünedururken ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. Ya Giray şizofrense ve hatta çoklu kişilik bozukluğuna sahipse?
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Daha önce kendi kendine konuştuğuna şahit olduğumuz Giray için ortaya atılan bu iddia doğruysa belki de üvey annesi de bir hayal ürünüdür. Sizce olabilir mi?
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