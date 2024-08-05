Hepsi Hayal miydi? Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ın Şizofren Olduğu Teorisi Kafaları Karıştırdı!

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Giray'ın gizemli bir kadına bir şeyler söylediğini duymuştuk. Geçtiğimiz günlerde de bu kadının Giray'ın üvey annesi olduğu ve adının Heves olduğu, karakteri ise Şebnem Dönmez'in canlandıracağı açıklandı. Neler yaşanacak diye düşünüp dururken ortaya Giray'ın şizofren olduğuna dair bir iddia atıldı ve ortalık fena karıştı!