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Buralar Çiçek Açtı Bile: Bahar Dizisinin Senaristinden İkinci Sezonun İlk Paylaşımı Geldi!

Buralar Çiçek Açtı Bile: Bahar Dizisinin Senaristinden İkinci Sezonun İlk Paylaşımı Geldi!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 00:12

Geçtiğimiz yıl sezona ortasından başlayan ve buna rağmen reytinglerde zirveye oturan Bahar dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Sonunda beklenen adım geldi, dizinin senaristi senaryolu paylaşım yaptı!

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Görünce bile içimizde çiçekler açtıran Bahar, geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başarmıştı.

Görünce bile içimizde çiçekler açtıran Bahar, geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başarmıştı.

Olaylar nereye bağlanacak, Bahar ve Evren birlikte olabilecek mi diye meraktan çatladığımız dizi tahmin ettiğimiz gibi ikinci sezon onayını almayı başarmıştı.

Olaylar nereye bağlanacak, Bahar ve Evren birlikte olabilecek mi diye meraktan çatladığımız dizi tahmin ettiğimiz gibi ikinci sezon onayını almayı başarmıştı.

Bizi nelerin beklediğini bilemediğimiz diziyle ilgili sonunda bir gelişme yaşandı!

Bizi nelerin beklediğini bilemediğimiz diziyle ilgili sonunda bir gelişme yaşandı!

Dizinin senaristlerinden Ayça Üzüm, yaptığı bu paylaşımla ikinci sezonun birinci bölümünün hazır olduğunu duyurdu.

Dizinin senaristlerinden Ayça Üzüm, yaptığı bu paylaşımla ikinci sezonun birinci bölümünün hazır olduğunu duyurdu.

"Amor Fati. Kaderini sev, bundan sonra tek sevgin bu olsun" adlı bölümde bizi nelerin beklediğini şimdiden merak ettik!

"Amor Fati. Kaderini sev, bundan sonra tek sevgin bu olsun" adlı bölümde bizi nelerin beklediğini şimdiden merak ettik!

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