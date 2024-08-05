İlk Kavgamız Hayırlı Olsun: MasterChef'te Sezonun İlk Kaptanları Birbirine Girdi!
İlk Kavgamız Hayırlı Olsun: MasterChef'te Sezonun İlk Kaptanları Birbirine Girdi!
Sezona hızlı bir giriş yapan MasterChef'te ilk kaptanlar ve takımlar belli oldu. Daha ilk günden gerilen ortamda kaptanlar arasında tartışma çıktı!
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MasterChef Türkiye'de sezon heyecanla ve fazlasıyla iddialı bir biçimde başladı.
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Heyecanı yüksek yarışmada ilk kaptanlar ve ilk takımlar belli oldu.
Mavi takım kaptanlığını almayı başaran Emre, kendisine rakip olarak Kırmızı takım kaptanlığı için Ayşe'yi seçti.
Emre'nin kendisini seçmesinin ardından Ayşe, "Beni zayıf gördüğü için seçmesini bekliyordum" demişti.
Bu konu takım yarışmasına da yansıdı ve Ayşe sözünü tekrarladı.
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Bunun üzerine Emre, "İkinci kaptansın. Bunun onore etmesi lazım seni" dedi.
Tartışma takım yarışmacılarına da yansıdı ve Ezgi Mavi takıma bakarak "Takımda profesyonel olarak bu mesleği yapan arkadaşlarımı görüyorum. Ekip olmanın adabını iyi bilen adamlarla beraberim" dedi.
Bunun üzerine Nevzat "Biz şu an profesyonel bir mutfakta değiliz. Önemli olan burada egoları ortadan kaldırıp asker olabilmek. Bireysel değil, bir beden olabilmek" dedi.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
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