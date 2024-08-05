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İlk Kavgamız Hayırlı Olsun: MasterChef'te Sezonun İlk Kaptanları Birbirine Girdi!

İlk Kavgamız Hayırlı Olsun: MasterChef'te Sezonun İlk Kaptanları Birbirine Girdi!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 02:04

Sezona hızlı bir giriş yapan MasterChef'te ilk kaptanlar ve takımlar belli oldu. Daha ilk günden gerilen ortamda kaptanlar arasında tartışma çıktı!

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MasterChef Türkiye'de sezon heyecanla ve fazlasıyla iddialı bir biçimde başladı.

MasterChef Türkiye'de sezon heyecanla ve fazlasıyla iddialı bir biçimde başladı.

Heyecanı yüksek yarışmada ilk kaptanlar ve ilk takımlar belli oldu.

Heyecanı yüksek yarışmada ilk kaptanlar ve ilk takımlar belli oldu.

Mavi takım kaptanlığını almayı başaran Emre, kendisine rakip olarak Kırmızı takım kaptanlığı için Ayşe'yi seçti.

Mavi takım kaptanlığını almayı başaran Emre, kendisine rakip olarak Kırmızı takım kaptanlığı için Ayşe'yi seçti.

Detaylar:

Emre'nin kendisini seçmesinin ardından Ayşe, "Beni zayıf gördüğü için seçmesini bekliyordum" demişti.

Emre'nin kendisini seçmesinin ardından Ayşe, "Beni zayıf gördüğü için seçmesini bekliyordum" demişti.

Bu konu takım yarışmasına da yansıdı ve Ayşe sözünü tekrarladı.

Bu konu takım yarışmasına da yansıdı ve Ayşe sözünü tekrarladı.
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Bunun üzerine Emre, "İkinci kaptansın. Bunun onore etmesi lazım seni" dedi.

Bunun üzerine Emre, "İkinci kaptansın. Bunun onore etmesi lazım seni" dedi.

Tartışma takım yarışmacılarına da yansıdı ve Ezgi Mavi takıma bakarak "Takımda profesyonel olarak bu mesleği yapan arkadaşlarımı görüyorum. Ekip olmanın adabını iyi bilen adamlarla beraberim" dedi.

Tartışma takım yarışmacılarına da yansıdı ve Ezgi Mavi takıma bakarak "Takımda profesyonel olarak bu mesleği yapan arkadaşlarımı görüyorum. Ekip olmanın adabını iyi bilen adamlarla beraberim" dedi.

Bunun üzerine Nevzat "Biz şu an profesyonel bir mutfakta değiliz. Önemli olan burada egoları ortadan kaldırıp asker olabilmek. Bireysel değil, bir beden olabilmek" dedi.

Bunun üzerine Nevzat "Biz şu an profesyonel bir mutfakta değiliz. Önemli olan burada egoları ortadan kaldırıp asker olabilmek. Bireysel değil, bir beden olabilmek" dedi.

Takım arkadaşını destekleyen Alper ise, 'Ben konuşmam, her zaman bir lafım var. Boş tenekeden çok ses çıkar' dedi.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

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