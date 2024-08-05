Sezon Başladı: MasterChef'te Sezonun İlk Kaptanları ve Takımları Belli Oldu!
Sezon Başladı: MasterChef'te Sezonun İlk Kaptanları ve Takımları Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de sezonun ilk kaptanları ve takımları belli oldu. Menemen yapılan gecede Mavi takım önlüğünü almayı başaran isim kim oldu?
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MasterChef Türkiye'de yeni sezon büyük bir heyecanla başladı.
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Eski sezon yarışmacılarının önlüklerini giydirdiği yeni yarışmacılar, menemen yaparak sezonun ilk Mavi takım kaptanı olmak için yarıştılar.
En başarılı menemeni yapan Emre, ilk kaptanlığın sahibi oldu.
Kendisine rakip olarak Kırmızı takım kaptanlığına seçtiği isim Ayşe oldu.
Mavi takımda Emre'nin dışında Muratcan, Semih, Nigar, Kaan, Ezgi, Onur, Beril, Kerem ve Beyza yer aldı.
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Kırmızı takımda ise Ayşe'yle birlikte Serhat, Çağlar, Eda, Nevzat, Alper, Ümmühan, Zeynep, Hakan ve Deniz yer aldı.
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