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Eski MasterChef Şampiyonu Barbaros, Yeni Sezonda Desteklediği İsmi Açıkladı!

Eski MasterChef Şampiyonu Barbaros, Yeni Sezonda Desteklediği İsmi Açıkladı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 00:19

MasterChef Türkiye'de yeni sezon resmen başladı. İlk kaptanın belli olduğu yarışmada geçtiğimiz sezon yarışmacıları da eşlik etti. Eski şampiyon Barbaros, desteklediği yarışmacıyı açıkladı.

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MasterChef Türkiye'de yeni sezon artık resmen başladı. Ana kadroya girmeyi başaran 20 yarışmacı ilk kez takım oyunu için bir araya geldi.

MasterChef Türkiye'de yeni sezon artık resmen başladı. Ana kadroya girmeyi başaran 20 yarışmacı ilk kez takım oyunu için bir araya geldi.

Heyecanın ve temponun yüksek olduğu ilk günde yeni sezon yarışmacıları için bir de sürpriz vardı.

Heyecanın ve temponun yüksek olduğu ilk günde yeni sezon yarışmacıları için bir de sürpriz vardı.

Eski sezon yarışmacılarının da eşlik ettiği açılış gününde, eski şampiyon Barbaros favori yarışmacısını açıkladı.

Eski sezon yarışmacılarının da eşlik ettiği açılış gününde, eski şampiyon Barbaros favori yarışmacısını açıkladı.

Favorisinin Onur olduğunu açıklayan Barbaros, onun için getirdiği bandanayı hediye etti.

Favorisinin Onur olduğunu açıklayan Barbaros, onun için getirdiği bandanayı hediye etti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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