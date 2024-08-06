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Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine Atandı!

Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine Atandı!

Habertürk Habertürk TV Mehmet Akif Ersoy
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 10:16

Uzun süredir Habertürk TV ekranlarında anahaber sunuculuğu yapan deneyimli haberci Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenliğine atandı.

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2017 yılından beri Habertürk TV'de çalışan deneyimli haberci Mehmet Akif Ersoy, Habertürk Genel Yayın Yönetmenliğine atandı.

2017 yılından beri Habertürk TV'de çalışan deneyimli haberci Mehmet Akif Ersoy, Habertürk Genel Yayın Yönetmenliğine atandı.

Habertürk TV anahaber sunucusu ve programcısı Ersoy'un atanmasını Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ duyurdu.

Habertürk TV anahaber sunucusu ve programcısı Ersoy'un atanmasını Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ duyurdu.

Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy'un atanmasını şu sözlerle duyurdu:

Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy'un atanmasını şu sözlerle duyurdu:

'Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine televizyonumuzun değerli anahaber sunucusu, programcısı ve habercisi Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız atanmıştır. Kendisine yeni görevinde de üstün başarılar dilerim.'

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