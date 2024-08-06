Survivor Nagihan'dan Yarışmacılara "Şap" Verildiği İddialarına Yanıt!
Survivor Nagihan'dan Yarışmacılara "Şap" Verildiği İddialarına Yanıt!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=O85_i...
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Nagihan Karadere, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Nagihan, Survivor'da yarışmacılara şap verildiği iddialarına yanıt verdi.
KAYNAK: Pınar Kerimoğlu/ YouTube
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Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere, artık Survivor'la özdeşlemiş bir isim olarak anılıyor.
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Yarışmaya dair tüm detaylara hakim olan Nagihan merak edilenleri konuk olduğu programlarda sık sık yanıtlarken bu defa Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yer aldı.
Pınar Kerimoğlu ile Survivor All Star hakkındaki tüm soru işaretlerini gideren Nagihan, ayrıca önemli bir iddiaya da yanıt verdi.
Survivor'daki yarışmacılara "şap" verildiği iddiasını yanıtlayan Nagihan, verdiği cevapla epey şaşırttı.
Nagihan şap iddialarına "Yarışmada şap vermeleri için yemek vermeleri gerek. Erkeğe erkek gibi bakamıyorsun. Bardağa bakmakla erkeğe bakmak aynı oluyor" dedi.
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