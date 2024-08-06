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İrem Helvacıoğlu'nun Başrol Olduğu Karadut Dizisindeki Kardeş Cast'ı Hayranlık Uyandırdı!

İrem Helvacıoğlu'nun Başrol Olduğu Karadut Dizisindeki Kardeş Cast'ı Hayranlık Uyandırdı!

Kara Dut Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 13:14

İrem Helvacıoğlu'nu ekranlara döndüren ve merakla beklenen Karadut dizisi geniş kadrosuyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

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Sen Anlat Karadeniz ile geniş bir kitleyi kendine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Sen Anlat Karadeniz ile geniş bir kitleyi kendine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kendini üç kız kardeşini büyütmeye adayan Zuhal'i canlandıran İrem Helvacıoğlu'na dizide Engin Altan Düzyatan, Aslı İnandık, Naz Elmas, Ebrar Karabakan, Selin Türkmen gibi oyuncular eşlik ediyor.

Kendini üç kız kardeşini büyütmeye adayan Zuhal'i canlandıran İrem Helvacıoğlu'na dizide Engin Altan Düzyatan, Aslı İnandık, Naz Elmas, Ebrar Karabakan, Selin Türkmen gibi oyuncular eşlik ediyor.

Kız kardeşleri canlandıran güzel oyuncuların bir araya gelişi izleyici tarafından çok beğenildi.

Kız kardeşleri canlandıran güzel oyuncuların bir araya gelişi izleyici tarafından çok beğenildi.

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