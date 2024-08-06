Barış Atay, TİP'ten İstifa Edip Oyunculuğa Döndüğüne Dair İddialara Cevap Verdi!
Barış Atay, TİP'ten İstifa Edip Oyunculuğa Döndüğüne Dair İddialara Cevap Verdi!
Kaynak: https://x.com/barisatay/status/182043...
Geçtiğimiz günlerde Barış Atay'ın TİP'ten istifa ettiği ve oyunculuğa döndüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Atay hakkındaki iddiaları X hesabından yanıtladı.
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Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Saffet karakteriyle oyunculuk kariyerinde zirveye ulaşan Barış Atay, siyasete atıldıktan sonra ara vermişti.
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2018 Haziran Genel Seçimleri'nde HDP'den milletvekili seçilen Atay, Ekim 2018'de Türkiye İşçi Partisi'ne geçmişti.
2023 Genel Seçimleri'nde de milletvekili adayı olmasına rağmen seçilemeyen Barış Atay'ın, geçtiğimiz günlerde TİP'ten istifa ettiği iddia edilmişti.
Yapılan haberleri yalanlayan Atay, yalnızca Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinin süresinin dolduğunu açıkladı.
Parti üyesi olarak hayatına devam edeceğini belirtmesinin yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlik kariyerini de sürdüreceğini açıkladı.
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Türkiye'de siyasetten kopmanın mümkün olmadığını söyleyen Atay, mücadele etmenin farklı alanlarının da olduğunu dile getirdi.
Açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz:
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