Diskalifiye Olacakmış! Survivor Nagihan Acun Medya Yetkilileri ile Yaşadığı Krizi Anlattı!
Diskalifiye Olacakmış! Survivor Nagihan Acun Medya Yetkilileri ile Yaşadığı Krizi Anlattı!
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Ünlü moda tasarımcısı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Nagihan Karadere, yarışma ile ilgili sorulara yanıt verdi.
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Survivor All Star'da geçirdiği feci kazayı anlatan Karadere, neredeyse 10 gün hastanede yattığını ve bu süreçte elenmekten ucuz kurtulduğunu söyledi.
Hastanede kaldığı dönemde Acun Medya'dan yetkililerin gelip kendisini ayakta görünce şok olduklarını söyleyen Nagihan "Meğer beni elemeye gelmişler" dedi.
Sakatlığın ardından iyileşebileceğine ihtimal vermeyen Acun Medya yetkilileri, Nagihan'ı ayakta görünce bu kararlardan vazgeçmişler. Ve yarışmacı Survivor hayatına böylece geri dönmüş.
Yarışmacı o anları böyle anlattı👇🏻
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