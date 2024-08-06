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Diskalifiye Olacakmış! Survivor Nagihan Acun Medya Yetkilileri ile Yaşadığı Krizi Anlattı!

Diskalifiye Olacakmış! Survivor Nagihan Acun Medya Yetkilileri ile Yaşadığı Krizi Anlattı!

survivor
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 13:20

Survivor All Star'da feci bir kaza geçirip sakatlanan Nagihan Karadere, hastanede yattığı dönem Acun Medya'dan yetkililerin kendisini diskalifiye etmeye geldiği anısını anlattı.

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Ünlü moda tasarımcısı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Nagihan Karadere, yarışma ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Ünlü moda tasarımcısı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Nagihan Karadere, yarışma ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Survivor All Star'da geçirdiği feci kazayı anlatan Karadere, neredeyse 10 gün hastanede yattığını ve bu süreçte elenmekten ucuz kurtulduğunu söyledi.

Survivor All Star'da geçirdiği feci kazayı anlatan Karadere, neredeyse 10 gün hastanede yattığını ve bu süreçte elenmekten ucuz kurtulduğunu söyledi.

Hastanede kaldığı dönemde Acun Medya'dan yetkililerin gelip kendisini ayakta görünce şok olduklarını söyleyen Nagihan "Meğer beni elemeye gelmişler" dedi.

Hastanede kaldığı dönemde Acun Medya'dan yetkililerin gelip kendisini ayakta görünce şok olduklarını söyleyen Nagihan "Meğer beni elemeye gelmişler" dedi.

Sakatlığın ardından iyileşebileceğine ihtimal vermeyen Acun Medya yetkilileri, Nagihan'ı ayakta görünce bu kararlardan vazgeçmişler. Ve yarışmacı Survivor hayatına böylece geri dönmüş.

Sakatlığın ardından iyileşebileceğine ihtimal vermeyen Acun Medya yetkilileri, Nagihan'ı ayakta görünce bu kararlardan vazgeçmişler. Ve yarışmacı Survivor hayatına böylece geri dönmüş.

Yarışmacı o anları böyle anlattı👇🏻

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