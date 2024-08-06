Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir ve Bedia Ener Arasındaki Mobbing Tartışması
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir ve Bedia Ener Arasındaki Mobbing Tartışması
Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde Sedef karakteriyle izlediğimiz Seda Demir, dizide annesini oynayan Bedia Ener'le yaşadığı tartışmayla bir dönem gündem olmuştu. Çok konuşulan o mevzuyu tekrardan masaya yatırdık.
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Türk televizyon efsanesi olarak andığımız Yaprak Dökümü gelmiş geçmiş en etkileyici dizilerin başında yer alıyor.
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Her bölümü enfes olan dizi, oyuncuların söylemlerine göre iyi bir set ortamında çekilirken, dizide Sedef karakterine hayat veren Seda Demir'in yıllar sonra yaptığı açıklamalar hepimizi şaşırtmıştı.
Şevket'e olan platonik aşkıyla hepimizin sinirlerini bozan Sedef karakterine hayat veren Seda Demir, burada ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı.
Böylesine başarılı bir dizide yer aldıktan sonra sektörde bir türlü tutunamamasıyla şaşkınlık yaratan Demir, dizinin bitmesinden tam 15 yıl sonra söylemleriyle gündeme oturmuştu.
Yasemince İtiraflar programına konuk olan Seda Demir, dizide annesini oynayan Bedia Ener tarafından mobbinge uğradığını ve bunu 15 sene içinde tuttuğunu itiraf etmişti.
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Bana 'Sen bu sesle asla oyunculuk yapamazsın, sesin çok kötü' dedi. Ben bu yüzden 7-8 yıl sesimden nefret ettim.' şeklinde açıklama yapan Seda Demir, böylece sektöre neden küstüğüne dair soru işaretlerini giderirken, söz konusu mobbing iddialarına Bedia Ener'den yanıt gecikmemişti.
Ener ise bu söylemlere 'Seda hiç dışlanmadı. Onun yansıttığı gibi bir şey yaşanmadı. Hatta 5 sene boyunca ballı börekli çalıştık. Seda nereden yola çıksam da kendimi hatırlatsam diye düşünmüş olabilir.' yanıtı vermiş ve ortalık daha da karışmıştı.
İkili arasındaki bu atışma burada sonlanırken, kimin doğruyu söylediği ise muamma olarak kaldı.
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