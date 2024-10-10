Hangi Oyunu Oynayan Oyuncuların En Zeki Olduğunu Gösteren Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı!
Hangi Oyunu Oynayan Oyuncuların En Zeki Olduğunu Gösteren Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı!
Oyuncular üzerinde yürütülen bir çalışma hangi oyunu oynayan oyuncuların daha zeki olduğunu ortaya koydu. Çalışmada en zeki oyuncu kitlesine League of Legends sahipken sıralama ise şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.
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Video oyunlarının çeşitli bilişsel yeteneklere iyi geldiği zaten biliniyor ancak yürütülen bir çalışma hangi oyunu oynayan oyuncuların ortalamaya göre daha yüksek olduğunu ortaya koyan şaşırtıcı sonuçlara sahip.
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Çalışmaya göre en zeki oyuncular League of Legends oyuncuları olurken listenin tabanında ise FC 24/FIFA 23 oyuncuları yer aldı.
Hangi oyunu oynayan oyuncuların daha zeki olduklarını ortaya koyan çalışmanın şaşırtıcı sonuçlarının tamamı ise şöyle:
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