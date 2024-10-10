Hangi Oyunu Oynayan Oyuncuların En Zeki Olduğunu Gösteren Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı!

WhichBingo tarafından yürütülen ve 1,002 oyuncuyla gerçekleştirilen çalışmada 20 farklı oyuna yer verilirken çalışma kapsamında psikologlarla da ortak çalışılmış. Uzaktan yapılan IQ testinde ise sözlü iletişim, matematik, mantık ve görsel muhakeme olmak üzere dört farklı alanda sorular katılımcılara yöneltilmiş.