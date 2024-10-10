Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Hangi Oyunu Oynayan Oyuncuların En Zeki Olduğunu Gösteren Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı!

Hangi Oyunu Oynayan Oyuncuların En Zeki Olduğunu Gösteren Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 11:34

Oyuncular üzerinde yürütülen bir çalışma hangi oyunu oynayan oyuncuların daha zeki olduğunu ortaya koydu. Çalışmada en zeki oyuncu kitlesine League of Legends sahipken sıralama ise şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Video oyunlarının çeşitli bilişsel yeteneklere iyi geldiği zaten biliniyor ancak yürütülen bir çalışma hangi oyunu oynayan oyuncuların ortalamaya göre daha yüksek olduğunu ortaya koyan şaşırtıcı sonuçlara sahip.

Video oyunlarının çeşitli bilişsel yeteneklere iyi geldiği zaten biliniyor ancak yürütülen bir çalışma hangi oyunu oynayan oyuncuların ortalamaya göre daha yüksek olduğunu ortaya koyan şaşırtıcı sonuçlara sahip.

WhichBingo tarafından yürütülen ve 1,002 oyuncuyla gerçekleştirilen çalışmada 20 farklı oyuna yer verilirken çalışma kapsamında psikologlarla da ortak çalışılmış. Uzaktan yapılan IQ testinde ise sözlü iletişim, matematik, mantık ve görsel muhakeme olmak üzere dört farklı alanda sorular katılımcılara yöneltilmiş.

Çalışmaya göre en zeki oyuncular League of Legends oyuncuları olurken listenin tabanında ise FC 24/FIFA 23 oyuncuları yer aldı.

Çalışmaya göre en zeki oyuncular League of Legends oyuncuları olurken listenin tabanında ise FC 24/FIFA 23 oyuncuları yer aldı.

20 oyunluk listenin tepesinde yer alan League of Legends oyuncularının ortalama IQ seviyeleri 120.4 olurken listenin en. altında yer alan FC 24/FIFA 23 oyuncularının IQ ortalamaları ise 89.8 olarak tespit edilmiş.

Hangi oyunu oynayan oyuncuların daha zeki olduklarını ortaya koyan çalışmanın şaşırtıcı sonuçlarının tamamı ise şöyle:

Hangi oyunu oynayan oyuncuların daha zeki olduklarını ortaya koyan çalışmanın şaşırtıcı sonuçlarının tamamı ise şöyle:

  • League of Legends - 120.4

  • Black Myth: Wukong - 119.8

  • Baldur’s Gate 3 - 117.8

  • Counter Strike - 116.1

  • Elden Ring - 114.5

  • Dark Souls Serisi - 114.2

  • Overwatch 2 - 113.1

  • Dota 2 - 111.7

  • Deadlock - 108.7

  • Rainbow Six Siege - 108.1

  • Genshin Impact - 106.8

  • Battlefield 2042 - 105.8

  • Destiny 2 - 105.2

  • Escape from Tarkov - 104.2

  • Apex Legends - 104.1

  • GTA V - 96.8

  • Sea of Thieves  - 95.7

  • Call of Duty (Warzone & MW3) - 95.3

  • Rocket League - 90.8

  • FC 24 / FIFA 23 - 89.8

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın