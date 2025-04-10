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Sabancı Ailesi'ne Ait Atlı Köşk İçin İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı

Sabancı Ailesi'ne Ait Atlı Köşk İçin İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2025 - 15:22

Sabancı Ailesi'nin 21 yıllık Atlı Köşk davasında karar çıktı. Hacı Ömer Sabancı'nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı'nın kızı Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce açtığı 'ortaklığın giderilmesi' davasını kazandı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, açık artırma usülü ile satışı gerçekleşecek olan Atlı Köşk'ün güncel değeri 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 TL olarak açıklandı.

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Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce açtığı davayı kazandı.

Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce açtığı davayı kazandı.

Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce Sabancı Ailesi’ne mirastan hakkını alamadığı gerekçesiyle dava açmıştı. 

Mahkeme, Çınar'ı Sabancı Ailesi’ne son mirasçı olarak eklemişti. Sabancı Ailesi'nin 5 yıldır hakkını vermediğini ifade eden Çınar, Sabancı Üniversitesi ve Hacı Ömer Sabancı Holding’e dava açmıştı. Çınar, bu davayı kazanmış ve mahkeme davalıların 5 milyon 533 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Atlı Köşk'ün güncel değeri 2 milyar 873 milyon 721 bin TL.

Atlı Köşk'ün güncel değeri 2 milyar 873 milyon 721 bin TL.

2023 yılında ise Atlı Köşk’ün satışı için mahkemeye başvuran Sevilay Sabancı Çınar, bu davayı da kazandı. Mahkeme köşk üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verdi. Satış umuma açık ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar'a konuşan Çınar’ın avukatı Çağrı Bağatur, Atlı Köşk’ün güncel değerinin 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 lira olduğunu açıkladı. Bağatur, “Bu kararın anlamı, Atlı Köşk’ün herkese açık bir ihalede satılması ile ortaklık giderilecektir” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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