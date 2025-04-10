Sabancı Ailesi'ne Ait Atlı Köşk İçin İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı
Sabancı Ailesi'nin 21 yıllık Atlı Köşk davasında karar çıktı. Hacı Ömer Sabancı'nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı'nın kızı Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce açtığı 'ortaklığın giderilmesi' davasını kazandı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, açık artırma usülü ile satışı gerçekleşecek olan Atlı Köşk'ün güncel değeri 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 TL olarak açıklandı.
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Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce açtığı davayı kazandı.
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Atlı Köşk'ün güncel değeri 2 milyar 873 milyon 721 bin TL.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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