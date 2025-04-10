Sabancı Ailesi'ne Ait Atlı Köşk İçin İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı

2023 yılında ise Atlı Köşk’ün satışı için mahkemeye başvuran Sevilay Sabancı Çınar, bu davayı da kazandı. Mahkeme köşk üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verdi. Satış umuma açık ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar'a konuşan Çınar’ın avukatı Çağrı Bağatur, Atlı Köşk’ün güncel değerinin 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 lira olduğunu açıkladı. Bağatur, “Bu kararın anlamı, Atlı Köşk’ün herkese açık bir ihalede satılması ile ortaklık giderilecektir” dedi.

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