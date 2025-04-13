Hangi Dermokozmetik Ürün Senin Ruh İkizin?
Cildiniz için ne istiyorsunuz? Tam şu an bu soruyu kendinize sorun. Cilt tipinizi tanıyarak, uygun ürünleri kullanarak ve cilt bakım rutininizi oluşturarak istediğiniz şeye ulaşabilirsiniz. Hayal değil, bir hedef olarak aldığınız zaman her şey olur! Bunun için ilk olarak kendinize dönmeniz ve cildinizi tanımanız gerekiyor.
Hadi, beraber cildinizin neye ihtiyacı olduğunu ve hangi ürünü kullanmanız gerektiğini bulalım!
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1. Şimdi! Konu cilt olunca en çok ne için endişe duyarsınız, sizi ne telaşlandırır?
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2. Peki, sabahları uyandığınızda cildiniz nasıl hissediyor?
3. Cilt bakım rutininizde "bu ürün olmazsa tamamlanmış olmaz!" dediğiniz ürün nedir?
4. Güneşten gelen zararlı ışınları biliyorsunuz... Peki, bu zararlı ışınlardan korunuyor musunuz?
5. Gün içinde cildinizde bir değişiklik oluyor mu, oluyorsa nasıl değişiyor?
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6. Günlük su tüketiminize bir bakalım!
7. Bize cilt bakım rutinini tanımlamanızı istesek neler söylersiniz?
8. Son olarak! Makyaj yaparken en çok hangi sorunu yaşarsınız?
Senin ruh ikizin: La Roche-Posay Toleriane Ultra Creme!
Senin ruh ikizin: La Roche-Posay Effaclar Duo+
Sizin ruh ikiziniz: La Roche-Posay Hyalu B5 Serum
Sizin ruh ikiziniz: La Roche-Posay Anthelios Pigment Correct SPF50
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