Lady Gaga Coachella 2025'te Sahneye Mezarlık Kurdu, İskeletle Dans Etti

Her yıl dünyaca ünlü isimlerin performanslarıyla bolca konuşulan Coachella festivali, bu yıl da yıldızlar geçidine sahne oldu. LISA ve Tyla gibi genç yıldızlar festivalde adeta şov yaptı. Ancak tüm geceye damgasını vuran isim Lady Gaga oldu. Sahnede kostümüyle başka, sesiyle başka, şovuyla bambaşka bir fırtına estiren Gaga, adeta sanatın, müziğin ve performansın birleştiği bir rüyaya dönüştü.

Hem yeni albümünden hem de kariyerinin efsaneleşmiş parçalarından oluşan setiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gelin Lady Gaga'nın kostümünü ve performansını birlikte inceleyelim.