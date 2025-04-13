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Lady Gaga Coachella 2025'te Sahneye Mezarlık Kurdu, İskeletle Dans Etti

Lady Gaga Coachella 2025'te Sahneye Mezarlık Kurdu, İskeletle Dans Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.04.2025 - 14:56

Her yıl dünyaca ünlü isimlerin performanslarıyla bolca konuşulan Coachella festivali, bu yıl da yıldızlar geçidine sahne oldu. LISA ve Tyla gibi genç yıldızlar festivalde adeta şov yaptı. Ancak tüm geceye damgasını vuran isim Lady Gaga oldu. Sahnede kostümüyle başka, sesiyle başka, şovuyla bambaşka bir fırtına estiren Gaga, adeta sanatın, müziğin ve performansın birleştiği bir rüyaya dönüştü. 

Hem yeni albümünden hem de kariyerinin efsaneleşmiş parçalarından oluşan setiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gelin Lady Gaga'nın kostümünü ve performansını birlikte inceleyelim.

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Kaliforniya’da her yıl gerçekleştirilen ve yıldızların buluşma noktası haline gelen Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 2025 yılında da tüm ihtişamıyla bir çok performansa ev sahipliği yaptı.

Kaliforniya’da her yıl gerçekleştirilen ve yıldızların buluşma noktası haline gelen Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 2025 yılında da tüm ihtişamıyla bir çok performansa ev sahipliği yaptı.

Dünyanın dört bir yanından binlerce müzikseveri ağırlayan festival, sadece müzikle değil, aynı zamanda sanat ve popüler kültürle de iç içe geçmiş dev bir gösteri alanına dönüştü. 

1999’dan bu yana yüzlerce ünlü isme ev sahipliği yapan Coachella, bu yıl da adeta bir ünlüler geçidi gibiydi.

Festivalin dikkat çeken isimleri arasında BLACKPINK’ten tanıdığımız LISA, genç yetenek Tyla gibi isimler öne çıktı.

Gaga’nın sahne şovu tam anlamıyla teatral bir gösteriye dönüştü.

Gaga’nın sahne şovu tam anlamıyla teatral bir gösteriye dönüştü.

Performansı dört bölümden oluştu: “Of Velvet and Vice”, “And She Fell Into a Gothic Dream”, “The Beautiful Nightmare That Knows Her Name” ve “To Wake Her Is To Lose Her” adlı bölümler ile bir final sahnesiyle izleyenleri adeta bir müzikalin içine çekti. 

Devasa çok katlı bir elbisenin üzerinde açılışı yaptığı sahne, “Bloody Mary”nin a cappella versiyonuyla başladı. Dansçılar eteğinden çıkar çıkmaz “Abracadabra” performansına geçerek izleyenleri büyüledi.

İşte o performansı:

Şovun ilerleyen saatlerinde Gesaffelstein ile yaptığı “Killah” düeti ve “Zombieboy” şarkısında gerçek boyutlu bir iskeletle yaptığı dans performansı geceye damgasını vurdu.

Şovun ilerleyen saatlerinde Gesaffelstein ile yaptığı “Killah” düeti ve “Zombieboy” şarkısında gerçek boyutlu bir iskeletle yaptığı dans performansı geceye damgasını vurdu.

Sahne kostümleri ve koreografilerde Gaga’nın geçmiş dönemlerine, özellikle de 2009 MTV VMA performansına ve “Paparazzi” klibine gönderme yapan detaylar büyük ilgi gördü. 

Alexander McQueen imzası taşıyan ikonik elbisesinin beyaz versiyonu ve bacak zırhı gibi simgeler yeniden hayat buldu.

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Kaçıranlar için buyrunuz:

Gaga, şarkı seçiminde de hayranlarını mutlu etmeyi başardı.

Gaga, şarkı seçiminde de hayranlarını mutlu etmeyi başardı.

Yeni albümünden eserlerin yanı sıra The Fame, Born This Way, Artpop, Joanne ve Chromatica gibi kariyerinin tüm evrelerinden parçalarla sahneyi renklendirdi. 

Geceyi “Vanish Into You”, Oscar ödüllü “Shallow” ve her zaman olduğu gibi “Bad Romance” ile kapatan Lady Gaga, sadece bir konser değil, bir performans sanatı sundu.

2025 Coachella, Lady Gaga’nın bu epik dönüşüyle hafızalara kazındı ve festival tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak yerini aldı. Gaga'nın Coachella kostümleri ve performansı sosyal medyada da yankı uyandırdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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