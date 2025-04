Lady Gaga Coachella 2025'te Sahneye Mezarlık Kurdu, İskeletle Dans Etti

Performansı dört bölümden oluştu: “Of Velvet and Vice”, “And She Fell Into a Gothic Dream”, “The Beautiful Nightmare That Knows Her Name” ve “To Wake Her Is To Lose Her” adlı bölümler ile bir final sahnesiyle izleyenleri adeta bir müzikalin içine çekti.

Devasa çok katlı bir elbisenin üzerinde açılışı yaptığı sahne, “Bloody Mary”nin a cappella versiyonuyla başladı. Dansçılar eteğinden çıkar çıkmaz “Abracadabra” performansına geçerek izleyenleri büyüledi.