Lady Gaga Coachella 2025'te Sahneye Mezarlık Kurdu, İskeletle Dans Etti
Her yıl dünyaca ünlü isimlerin performanslarıyla bolca konuşulan Coachella festivali, bu yıl da yıldızlar geçidine sahne oldu. LISA ve Tyla gibi genç yıldızlar festivalde adeta şov yaptı. Ancak tüm geceye damgasını vuran isim Lady Gaga oldu. Sahnede kostümüyle başka, sesiyle başka, şovuyla bambaşka bir fırtına estiren Gaga, adeta sanatın, müziğin ve performansın birleştiği bir rüyaya dönüştü.
Hem yeni albümünden hem de kariyerinin efsaneleşmiş parçalarından oluşan setiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Gelin Lady Gaga'nın kostümünü ve performansını birlikte inceleyelim.
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Kaliforniya’da her yıl gerçekleştirilen ve yıldızların buluşma noktası haline gelen Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 2025 yılında da tüm ihtişamıyla bir çok performansa ev sahipliği yaptı.
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Festivalin dikkat çeken isimleri arasında BLACKPINK’ten tanıdığımız LISA, genç yetenek Tyla gibi isimler öne çıktı.
Gaga’nın sahne şovu tam anlamıyla teatral bir gösteriye dönüştü.
İşte o performansı:
Şovun ilerleyen saatlerinde Gesaffelstein ile yaptığı “Killah” düeti ve “Zombieboy” şarkısında gerçek boyutlu bir iskeletle yaptığı dans performansı geceye damgasını vurdu.
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Kaçıranlar için buyrunuz:
Gaga, şarkı seçiminde de hayranlarını mutlu etmeyi başardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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