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Yerden Yere Vurdular: Evrim Alasya Çektiği Video Sonrası İzleyicinin Yoğun Tepkisiyle Karşılaştı

Yerden Yere Vurdular: Evrim Alasya Çektiği Video Sonrası İzleyicinin Yoğun Tepkisiyle Karşılaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.04.2025 - 11:17

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde dizinin sevilen karakteri Pembe’ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu veda etmişti. Sosyal medyada veda mesajları art arda gelirken, dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya’nın sessizliği dikkat çekmişti.

Alasya, gelen eleştirilere karşı Instagram’dan oldukça sert bir video yayınlamıştı. Ancak bu çıkışıyla daha da büyük bir tepkiyle karşılaştı. Ünlü oyuncunun açıklamaları sosyal medyada adeta linç edildi. İşte Evrim Alasya’nın olay yaratan çıkışı ve sosyal medyadan gelen tepkiler...

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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

11 Nisan’da yayınlanan son bölümde, üç sezondur Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziden ayrıldı. Bu veda izleyiciyi gözyaşlarına boğarken, sosyal medya adeta veda mesajlarıyla dolup taştı. 

Oyuncu arkadaşları birbiri ardına duygusal paylaşımlar yaparken, Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya’nın sessizliği gözlerden kaçmadı. Ne bir hikaye, ne bir gönderi…

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Alasya’nın sessiz kalması, özellikle X (eski Twitter) ve Instagram’da “küslük mü var”, “neden veda etmedi” gibi yorumlarla sorgulandı.

Alasya’nın sessiz kalması, özellikle X (eski Twitter) ve Instagram’da “küslük mü var”, “neden veda etmedi” gibi yorumlarla sorgulandı.

Günlerce süren sessizlik, sonunda yerini fırtınaya bıraktı. Ünlü oyuncu, eleştirilere dayanamayıp Instagram hesabından bir video yayınladı. Ama öyle bir video ki açıklaması ayrı, tonlaması ve mimikleri ayrı konuşuldu.

Videoda, “Sibel’i o kadar seviyorum ki… Senaryo geldiğinde oturup konuştuk. Bu kısım sizi ilgilendirmez” diyen Alasya, hayranların özel hayatlarına müdahale ettiğini vurguladı. 

“Bu bir dizi, memleket meselesi değil. Sadece bir dizi.” diyerek de tepkilere epey sert bir yanıt verdi. “İşimi gücümü bırakıp size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum. Orada olan biten sadece bizi ilgilendirir. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Öbürü paylaşmadı bir şey diye 'onunla küs' diye bir şey yoktur.” diyerek sesini yükseltti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmişti:

Ancak niyeti ne olursa olsun, bu üslup sosyal medyada hiç hoş karşılanmadı.

Ancak niyeti ne olursa olsun, bu üslup sosyal medyada hiç hoş karşılanmadı.

Video sonrası tepkiler adeta çığ gibi büyüdü. Kimileri, “Küçümsediğin izleyici sayesinde reyting alıyorsun”, “Sana kamu spotu Kıvılcım demiyoruz boşuna” diyerek tepki gösterdi. 

Bir başka kullanıcı, “Bu kadar üstenci bir video çekilmez, izleyiciye tepeden bakamazsın” yorumunu yaptı. Hatta bazı izleyiciler, “En itici oyuncu ilan ediyorum” ve “Özürü kabahatinden büyük” gibi yorumlarla Alasya’yı yerden yere vurdu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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