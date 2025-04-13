Yerden Yere Vurdular: Evrim Alasya Çektiği Video Sonrası İzleyicinin Yoğun Tepkisiyle Karşılaştı

Günlerce süren sessizlik, sonunda yerini fırtınaya bıraktı. Ünlü oyuncu, eleştirilere dayanamayıp Instagram hesabından bir video yayınladı. Ama öyle bir video ki açıklaması ayrı, tonlaması ve mimikleri ayrı konuşuldu.

Videoda, “Sibel’i o kadar seviyorum ki… Senaryo geldiğinde oturup konuştuk. Bu kısım sizi ilgilendirmez” diyen Alasya, hayranların özel hayatlarına müdahale ettiğini vurguladı.

“Bu bir dizi, memleket meselesi değil. Sadece bir dizi.” diyerek de tepkilere epey sert bir yanıt verdi. “İşimi gücümü bırakıp size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum. Orada olan biten sadece bizi ilgilendirir. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Öbürü paylaşmadı bir şey diye 'onunla küs' diye bir şey yoktur.” diyerek sesini yükseltti.