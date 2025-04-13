Yerden Yere Vurdular: Evrim Alasya Çektiği Video Sonrası İzleyicinin Yoğun Tepkisiyle Karşılaştı
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde dizinin sevilen karakteri Pembe’ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu veda etmişti. Sosyal medyada veda mesajları art arda gelirken, dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya’nın sessizliği dikkat çekmişti.
Alasya, gelen eleştirilere karşı Instagram’dan oldukça sert bir video yayınlamıştı. Ancak bu çıkışıyla daha da büyük bir tepkiyle karşılaştı. Ünlü oyuncunun açıklamaları sosyal medyada adeta linç edildi. İşte Evrim Alasya’nın olay yaratan çıkışı ve sosyal medyadan gelen tepkiler...
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.
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Alasya’nın sessiz kalması, özellikle X (eski Twitter) ve Instagram’da “küslük mü var”, “neden veda etmedi” gibi yorumlarla sorgulandı.
Ancak niyeti ne olursa olsun, bu üslup sosyal medyada hiç hoş karşılanmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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