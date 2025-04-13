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Pervin Buldan İtalya’da Konuştu: "Öcalan’ın Fiziki Özgürlüğe Kavuşması İçin Yasal Hazırlıklar"

Pervin Buldan İtalya’da Konuştu: "Öcalan’ın Fiziki Özgürlüğe Kavuşması İçin Yasal Hazırlıklar"

Abdullah Öcalan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 14:19

“Terörsüz Türkiye” açılımında geçtiğimiz hafta içi DEM Parti heyetindeki Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan İtalya’da katıldığı bir panelde yürütülen sürece dair açıklamalarda bulundu. Buldan, Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü için yasa çalışmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” açılımı ile ilgili yeni gelişimeler yaşanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” açılımı ile ilgili yeni gelişimeler yaşanıyor.

Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrasında terör örgütü PKK’nın tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan da silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta içinde ise DEM Parti heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi gerçekleşmişti.

Sırrı Süreyya Önder Beştepe’nin çıkışında, 'Çok pozitif bir görüşme oldu, olumlu geçti. Artık çok daha umutluyuz' ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan İtalya’da yaptığı açıklamada "Öcalan’a özgürlük" ifadelerini ilk kez kullandı.

Pervin Buldan İtalya’da yaptığı açıklamada "Öcalan’a özgürlük" ifadelerini ilk kez kullandı.

DEM Parti’nin heyetinde bulunan Pervin Buldan, İtalya’da katıldığı bir panelde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinden bahsetti.

Cumhurbaşkanı ile “olması gerekenleri” konuştuklarını söyleyen Buldan, “Çünkü Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne kavuşabilmesi için, özgür çalışma koşullarının oluşması başta olmak üzere yasal hazırlıkların hızla hayata geçmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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