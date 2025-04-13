Pervin Buldan İtalya’da Konuştu: "Öcalan’ın Fiziki Özgürlüğe Kavuşması İçin Yasal Hazırlıklar"
“Terörsüz Türkiye” açılımında geçtiğimiz hafta içi DEM Parti heyetindeki Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan İtalya’da katıldığı bir panelde yürütülen sürece dair açıklamalarda bulundu. Buldan, Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü için yasa çalışmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” açılımı ile ilgili yeni gelişimeler yaşanıyor.
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Pervin Buldan İtalya’da yaptığı açıklamada "Öcalan’a özgürlük" ifadelerini ilk kez kullandı.
Pervin Buldan’ın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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