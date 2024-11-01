Sevgilisine Tam Destek: İnci Taneleri'nin Yönetmeni Şenol Sönmez'le İlişki Yaşayan Hadise'den 'Dilber' Pozu!
Sevgilisine Tam Destek: İnci Taneleri'nin Yönetmeni Şenol Sönmez'le İlişki Yaşayan Hadise'den 'Dilber' Pozu!
İnci Taneleri henüz vizyona girmeden önce hem Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterini dansından elbisesine bir çok detay olay olmuştu hatırlarsanız. Şu sıralar Şenol Sönmez'le ilişki yaşayan Hadise'den dizinin yönetmenliğini yapan sevgilisine Dilber pozlarıyla destek geldi!
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İnci Taneleri dizisinde hem canlandırdığı Dilber karakteriyle hem de danslarıyla epey bir gündem olan Hazar Ergüçlü'nün bu performansı pavyon danslarından tutun da 'Dilber elbisesine' kadar bir çok olayı beraberinde getirmişti.
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İkinci sezonuyla ekranlara geri dönen dizide kısa süre sonra Dilber'in dansının yeni versiyonları seyirciyle buluşmuştu bildiğiniz gibi.
Gelelim asıl konumuza... Dilber akımına ucundan katılan isimlerden biri de Hadise oldu! Sık sık sahne kıyafetleriyle ve iddalı tarzıyla göz dolduran şarkıcı yaptığı son paylaşımla gündemi salladı.
Kırmızı çiçekli elbisesini Dilber'in elbisesine benzeten Hadise paylaşımının altına "Dilber, evin barkın yok mu? YOK! 🫠😭😛" notunu ekledi.
Şu sıralar Şenol Sönmez'le kameralara yakalanan şarkıcının İnci Taneleri dizisinin yönetmenliğini yapan sevgilisine destek niteliğinde paylaşımını Sönmez de hikayesine ekledi.
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