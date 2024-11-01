Sevgilisine Tam Destek: İnci Taneleri'nin Yönetmeni Şenol Sönmez'le İlişki Yaşayan Hadise'den 'Dilber' Pozu!

İnci Taneleri henüz vizyona girmeden önce hem Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterini dansından elbisesine bir çok detay olay olmuştu hatırlarsanız. Şu sıralar Şenol Sönmez'le ilişki yaşayan Hadise'den dizinin yönetmenliğini yapan sevgilisine Dilber pozlarıyla destek geldi!