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Lily Allen'dan Şok İtiraf: Ayak Fotoğraflarını Satarak Şarkılarından Kazandığından Daha Çok Kazanıyormuş!

Lily Allen'dan Şok İtiraf: Ayak Fotoğraflarını Satarak Şarkılarından Kazandığından Daha Çok Kazanıyormuş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 17:54

İngiliz şarkıcı Lilly Allen bir müzik platformunda 8 milyon takipçiye sahip olmasına rağmen ayaklarının fotoğrafını paylaşarak daha çok para kazanabildiğini itiraf etti.

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Özellikle "Smile," "Not Fair" ve "Somewhere Only We Know" gibi hit şarkılarıyla dikkat çeken İngiliz şarkıcı Lilly Allen, müziğiyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ve cesur stiliyle de hayranlarını etkilemeyi başarıyor.

Özellikle "Smile," "Not Fair" ve "Somewhere Only We Know" gibi hit şarkılarıyla dikkat çeken İngiliz şarkıcı Lilly Allen, müziğiyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ve cesur stiliyle de hayranlarını etkilemeyi başarıyor.

Lily Allen, son dönemdeki projeleri ve özel yaşamıyla magazin dünyasında sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıcı son olarak, Onlyfans kariyerinin bugünlerde şarkıcılık kariyerinden daha kazançlı olduğunu itiraf etti!

Lily Allen, son dönemdeki projeleri ve özel yaşamıyla magazin dünyasında sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıcı son olarak, Onlyfans kariyerinin bugünlerde şarkıcılık kariyerinden daha kazançlı olduğunu itiraf etti!

39 yaşındaki şarkıcı, bu platformda ayaklarının fotoğraflarını paylaşmasının ardından Spotify'da aylık yaklaşık 8 milyon dinleyiciden elde ettiği gelirden daha fazla para kazandığını açıkladı.

39 yaşındaki şarkıcı, bu platformda ayaklarının fotoğraflarını paylaşmasının ardından Spotify'da aylık yaklaşık 8 milyon dinleyiciden elde ettiği gelirden daha fazla para kazandığını açıkladı.

X kullanıcılarından kısa sürede “Avrupa'nın en büyük pop yıldızlarından/müzisyenlerinden biri olduğunuzu ve sonra da bu duruma düştüğünüzü hayal edin,” şeklinde tepki alan Allen sosyal medya gündemine oturdu!

X kullanıcılarından kısa sürede “Avrupa'nın en büyük pop yıldızlarından/müzisyenlerinden biri olduğunuzu ve sonra da bu duruma düştüğünüzü hayal edin,” şeklinde tepki alan Allen sosyal medya gündemine oturdu!

People'ın haberine göre, Spotify'daki dinlenmelerden ayda yaklaşık 122.321 dolar kazandırdığını tahmin edilen şarkıcının Onlyfans'de 1000 abone ile ayda 100 bin dolar kazandığı ortaya çıktı.

People'ın haberine göre, Spotify'daki dinlenmelerden ayda yaklaşık 122.321 dolar kazandırdığını tahmin edilen şarkıcının Onlyfans'de 1000 abone ile ayda 100 bin dolar kazandığı ortaya çıktı.
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Lilly Allen'ın Spotify'dan elde ettiği gelir yapımcı, söz yazarları, plak şirketine dağıtılırken Onlyfans'den elde ettiği paranın tamamı kendisinin oluyor.

Lilly Allen'ın Spotify'dan elde ettiği gelir yapımcı, söz yazarları, plak şirketine dağıtılırken Onlyfans'den elde ettiği paranın tamamı kendisinin oluyor.

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