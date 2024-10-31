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Leoparlı Yatağının Üstünde Çocuklarıyla Birlikte Yeni Pijama Markasını Tanıtan Rihanna Goygoy Malzemesi Oldu

Leoparlı Yatağının Üstünde Çocuklarıyla Birlikte Yeni Pijama Markasını Tanıtan Rihanna Goygoy Malzemesi Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 12:02

Müzik kariyerinin yanı sıra ailesiyle de ilgi odağı olan Rihanna makyaj ve iç çamaşırı markasının ardından pijama markası çıkarttı! Oğullarıyla birlikte pijamaları tanıtan şarkıcı videonun her detayıyla birlikte goygoy malzemesi oldu.

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Müzik kariyerine uzun bir süre önce ara veren şimdilerde milyarderlerin düğünleri olmadıkça sahneye adımını atmayan Rihanna çıkarttığı markalarla gündemden düşmüyor.

Müzik kariyerine uzun bir süre önce ara veren şimdilerde milyarderlerin düğünleri olmadıkça sahneye adımını atmayan Rihanna çıkarttığı markalarla gündemden düşmüyor.

Magazin dünyasının en gözde ailelerinden birine sahip olan şarkıcı ailesiyle yaptığı paylaşımlarla göz doldururken marka çıkartmaktan da bir an olsun geri kalmıyor.

Magazin dünyasının en gözde ailelerinden birine sahip olan şarkıcı ailesiyle yaptığı paylaşımlarla göz doldururken marka çıkartmaktan da bir an olsun geri kalmıyor.

Geçtiğimiz gün oğulları Riot Rose ve RZA ile yeni çıkartacağı pijama markasını tanıtan Rihanna paylaştığı videoyla sosyal medya gündemine oturdu.

Geçtiğimiz gün oğulları Riot Rose ve RZA ile yeni çıkartacağı pijama markasını tanıtan Rihanna paylaştığı videoyla sosyal medya gündemine oturdu.

Sevimli oğullarıyla gözlerden kalpler çıkartan Rihanna'nın arkaplanında tercih ettiği yatak örtüsü, saçı derken birçok detay goygoyculara malzeme çıkarttı!

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seremoni1

O sırada ninemin köyde ki perdelerini yeni sezon giysi yapan paris'li modacılar 😁

Arwen

Tuvalet terliği moda olduktan sonra sorgulamayı bırakmıştım. 😄