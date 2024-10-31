Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla Yaptığı Video Paylaşımı Sonrası Arzu Sabancı'dan Manidar 'Sayende' Açıklaması

Şu sıralar gündemden bir an olsun düşmeyen ve 'bu ilişki evliliğe gidiyor' gibi birçok yorum alan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti ilişkilerine devam etikçe sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları da bir o kadar artıyor. Geçtiğimiz gece sevgilisi Hakan Sabancı'yla videolu hikaye paylaşımı yapan Erçel'in ardından kaynana Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşım pek bir manidar bulunudu.