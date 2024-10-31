Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla Yaptığı Video Paylaşımı Sonrası Arzu Sabancı'dan Manidar 'Sayende' Açıklaması
Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla Yaptığı Video Paylaşımı Sonrası Arzu Sabancı'dan Manidar 'Sayende' Açıklaması
Şu sıralar gündemden bir an olsun düşmeyen ve 'bu ilişki evliliğe gidiyor' gibi birçok yorum alan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti ilişkilerine devam etikçe sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları da bir o kadar artıyor. Geçtiğimiz gece sevgilisi Hakan Sabancı'yla videolu hikaye paylaşımı yapan Erçel'in ardından kaynana Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşım pek bir manidar bulunudu.
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Sosyetenin favori isimlerinden biri olan Hakan Sabancı'yla yaşadığı dolu dizgin aşkla adından bahsettirmeye hız kesmeden devam eden Hande Erçel şu sıralar son derece aktif bildiğiniz gibi.
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Kendisini son zamanlarda ekranlardan uzak görsek de sık sık bir etkinlikten diğerine koşan Hande Erçel kalan vaktinde de biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla tatile çıkmayı tercih ediyor bildiğiniz gibi.
İlişkilerinde neredeyse ikinci seneyi dolduracak çiftimiz ise sık sık Sabancı ailesinin yaptığı manidar paylaşımlarla, özellikle Arzu Sabancı'nın Hakan Sabancı'ya olan ekstra ilgisiyle göz dolduruyor.
Sabancı ailesinin bir numaralı gelin adaylarından biri olan Erçel'e müstakbel kaynanasının yaptığı yorumlar sık sık magazin manşetlerinde yer ediniyor zaten.
Her geçen gün bir yenisini ekledikleri sosyal medya paylaşımlarına alışmaya başladığımız çiftten geçtiğimiz gece Amerika seyahatlerinden videolu bir paylaşım gelmişti.
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Hakan ve Hande çiftinin paylaşımı yine büyük bir ilgiyle karşılaşırken Arzu Sabancı'nın bu paylaşımdan kısa bir süre sonra attığı hikaye dikkatlerden kaçmadı.
'Sayende' kelimesinin kökü olan 'saye'nin anlamını paylaşan Arzu Sabancı'nın bu hareketi Hakan Sabancı'yla ilişki yaşayan Hande Erçel'e gönderme olarak algılanmasının yanında, pek bir manidar bulundu!
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