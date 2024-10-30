Selena Gomez Oy Kullanırken Tercih Ettiği Kombinlerle Seçim Dönemlerine Damga Vuran Hatice'ye Benzetildi!
Selena Gomez Oy Kullanırken Tercih Ettiği Kombinlerle Seçim Dönemlerine Damga Vuran Hatice'ye Benzetildi!
Seçim dönemi başladığından bu yana Kamala Harris'i desteklediğini söyleyen Selena Gomez oy kullanırken fotoğrafını paylaştı. Gomez'in pozu ve şıklığı akıllara seçim dönemine damgasını vuran şarkıcı Hatice'yi getirdi.
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5 Kasım'da yapılacak 2024 seçimleri hızla yaklaşırken, dikkatler şu anda önde gelen adaylar Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki sıkı başkanlık yarışına odaklanmış durumda.
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ABD'nin birçok eyaletinde erken oy verme işlemi devam ederken vatandaşlar oylarını şahsen ya da posta yoluyla kullanıyor.
Başkanlık için başından beri Kamala Harris'i desteklediğini söyleyen Selena Gomez 2024 seçimlerinde erken oy kullandığı anları paylaştı.
Gomez'in bu karesi, her seçim döneminde oy kullanmaya giderken seçtiği kombinlerle gündeme oturan şarkıcı Hatice'ye benzetildi!
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