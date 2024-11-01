Kızını Nazarlardan Koruyan Eda Ece'nin Son Paylaşımında Mina'nın Yüzünü Ucundan da Olsa Görebildik!

Oyunculuğu dışında samimi tavırlarıyla da milyonların kalbini kazanmayı başaran Eda Ece son zamanlarda kızıyla yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiriyor. Kızının yüzünü sosyal medyada paylaşmayan oyuncu geçtiğimiz saatlerde Mina'yı ucundan da olsa gösterdi.