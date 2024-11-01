Kızını Nazarlardan Koruyan Eda Ece'nin Son Paylaşımında Mina'nın Yüzünü Ucundan da Olsa Görebildik!
Kızını Nazarlardan Koruyan Eda Ece'nin Son Paylaşımında Mina'nın Yüzünü Ucundan da Olsa Görebildik!
Oyunculuğu dışında samimi tavırlarıyla da milyonların kalbini kazanmayı başaran Eda Ece son zamanlarda kızıyla yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiriyor. Kızının yüzünü sosyal medyada paylaşmayan oyuncu geçtiğimiz saatlerde Mina'yı ucundan da olsa gösterdi.
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Yasak Elma dizisindeki oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla izleyicinin gönlünde taht kuran isimlerden biri olmayı başaran Eda Ece şimdilerde ekranlardan uzak bildiğiniz gibi.
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Buğrahan Tuncer'le geçtiğimiz sene yaptıkları ihtişamlı düğünle günlerce gündemde kalan Eda Ece kısa süre sonra da kızı Mina'yı kucağına almıştı.
Şu sıralar bir yandan kızı Mina'yla ilgilenen bir yandan da yeni markasıyla uğraşan güzel oyuncu tatlı kızının yüzünü sosyal medya hesabından paylaşmamakta ısrarcıydı.
Ta ki bugüne kadar! Mina'yı yine tam olarak göremesek de Eda Ece çilek emojisi yerleştirdiği kızının yüzünü sonunda ucundan da olsa paylaştı.
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