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'İspanyolca Konuşmayan En İyi Kadın Oyuncu' Ödülünü Alan Serenay Sarıkaya İspanyolların da Favorisi Seçildi

'İspanyolca Konuşmayan En İyi Kadın Oyuncu' Ödülünü Alan Serenay Sarıkaya İspanyolların da Favorisi Seçildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 20:00

Serenay Sarıkaya Latin Amerika ve İspanya'yı kapsayan en prestijli ödül törenlerinden biri olan Produ Ödüllerinde 'İspanyolca Konuşmayan En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

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Türk televizyonlarının şüphesiz en güzel ve en yetenekli oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'yı özel hayatındaki gelişmeler kadar başarılarıyla da konuşuyoruz.

Türk televizyonlarının şüphesiz en güzel ve en yetenekli oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'yı özel hayatındaki gelişmeler kadar başarılarıyla da konuşuyoruz.

Şu sıralar Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle sık sık gündemde kendine yer edinen Sarıkaya geçtiğimiz günlerde manşete yerleşen ayrılık iddialarının ardından takipçilerini romantik pozlarla buluşturmuştu.

Şu sıralar Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle sık sık gündemde kendine yer edinen Sarıkaya geçtiğimiz günlerde manşete yerleşen ayrılık iddialarının ardından takipçilerini romantik pozlarla buluşturmuştu.

Detaylardan burada bahsettik 👇

Başarılarıyla, aldığı ödüllerle hatta ödül konuşmalarıyla bile sık sık gündeme damga vuran Serenay Sarıkaya yetenekleriyle yurt dışında da izleyenleri mest etti!

Başarılarıyla, aldığı ödüllerle hatta ödül konuşmalarıyla bile sık sık gündeme damga vuran Serenay Sarıkaya yetenekleriyle yurt dışında da izleyenleri mest etti!

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı ve uyumlarıyla birlikte bir kez daha herkesleri kendilerine hayran bıraktıkları Aile dizisiyle ekranlara gelen Serenay Sarıkaya İspanyollar tarafından da 'en iyi' seçildi.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı ve uyumlarıyla birlikte bir kez daha herkesleri kendilerine hayran bıraktıkları Aile dizisiyle ekranlara gelen Serenay Sarıkaya İspanyollar tarafından da 'en iyi' seçildi.

Güzel oyuncu Latin Amerika ve İspanya’yı kapsayan Produ Ödül gecesinde 'İspanyolca Konuşmayan En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne sahip oldu!

Güzel oyuncu Latin Amerika ve İspanya’yı kapsayan Produ Ödül gecesinde 'İspanyolca Konuşmayan En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne sahip oldu!
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Ödülüne kavuşan Sarıkaya bu videoyla teşekkürlerini iletirken oyuncunun İngilizcesi de takdir topladı.

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