Miss Universe Türkiye Güzeli Ayliz Duman'ın Yaptığı Paylaşımda Eski Sevgilisine Kestiği Racon Olay Oldu

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacı alan isim Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olmuştu. 73'üncü Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya giden Duman'ın Tiktok hesabından kestiği racon olay oldu!