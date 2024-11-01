Miss Universe Türkiye Güzeli Ayliz Duman'ın Yaptığı Paylaşımda Eski Sevgilisine Kestiği Racon Olay Oldu
Miss Universe Türkiye Güzeli Ayliz Duman'ın Yaptığı Paylaşımda Eski Sevgilisine Kestiği Racon Olay Oldu
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacı alan isim Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olmuştu. 73'üncü Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya giden Duman'ın Tiktok hesabından kestiği racon olay oldu!
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Miss Universe Türkiye birincisi seçilen 20 yaşındaki Ayliz Duman güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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Geçtiğimiz gün Meksika'da gerçekleşecek ve Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek için seçildi.
"Bekle beni Meksika" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayliz Duman'ın Tiktok hesabından eski sevgilisine kestiği racon olay oldu!
Tiktok ve Instagram hesaplarında tacı takmadan önce de belli bir üne sahip olan kâinat güzelinin videolarına yapılan beğeniler de haliyle arttı.
Duman'ın "O başkasına güzelim diyince ben de Türkiye Kâinat Güzeli oldum" açıklamasıyla yaptığı paylaşıma yorum yağdı.
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